Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
05 Mart 2018- Eğitim

Yazarlık Atölyesi’nde ikinci dönem başladı

İlk dönem sertifikaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından takdim edilen Yazarlık Atölyesi’nde ikinci dönem başladı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ve ilk dönem sertifikalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı törenle kursiyerlere takdim edildiği Yazarlık Atölyesi’nde 2. dönem başladı. Gazeteci Süleyman Özışık ve Habertürk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş’in eğitmenliğinde gerçekleşen Yazarlık Atölyesi, geçen dönem olduğu gibi yeni dönemde de Gebzeliler’den büyük ilgi gördü. Proje Gebzeliler’den gelen yoğun talep üzerine sürekli proje haline getirildi.

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan nikah salonlarında gerçekleşen eğitimlere Belediye Başkan Yardımcıları Sadık Albayrak ve Engin Güzel de katıldı. Yeni dönem kursiyerleri ilk derslerinde yalnız bırakmayan Başkan Yardımcıları Albayrak ve Güzel, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in selamlarını ileterek başarılar diledi.

İlk dersinde kursiyerlerden beklentilerini ifade eden Gazeteci Süleyman Özışık, “Vatandan yana olacağız, milletten yana olacağız ve mazlumdan yana olacağız. Hiçbir siyasi partiye yakın olmayacağız. Hepsine aynı mesafede olacağız. Eğer bu şekilde yazmazsak sadece bir dönem gazetecisi oluruz. Her zaman haktan ve haklıdan yana olacağız. Kalemimiz her zaman doğru neyse onu yazacak. Ve burada doruyu nasıl daha güzel ve herkese nasıl ulaştırırız bunu öğrenmeye çalışacağız” dedi.

Kursiyerlere kendilerine olan güvenin öneminden bahseden Habertürk Televizyonu Genel Müdürü Veyis Ateş ise, “İyi bir yazar, iyi bir kalemi olan bir kişinin iyide hitabı olmalı. Konuşurken kendine olan güvenini karşıya vermeli. İlk tanışma, ilk izlenim çok önemlidir. Kendinize güvenin ve isminizi tok bir sesle ve kendinize güvenerek söyleyin. Unutmayın ki insanların sizlere olan davranışlarını siz belirlersiniz. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız karşı tarafa o izlenimi vermelisiniz” şeklinde konuştu.

05 Mart 2018 İHA Kocaeli- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Cumhurbaşkanı'ndan Meslek liselilere müjde! mask
Cumhurbaşkanı'ndan Meslek liselilere müjde!
KOÜ’de 1151 kişi kadroya geçti mask
KOÜ’de 1151 kişi kadroya geçti
İlber Ortaylı söyleşisinde salon krizi! mask
İlber Ortaylı söyleşisinde salon krizi!
İzmit’te Ortadoğu konuşulacak mask
İzmit’te Ortadoğu konuşulacak
İlber Ortaylı: Wikipedia'daki tarih bilgileri yanlıştır mask
İlber Ortaylı: Wikipedia'daki tarih bilgileri yanlıştır
Kartepe’de ‘Düşünen Gençlik Üretiyor’ mask
Kartepe’de ‘Düşünen Gençlik Üretiyor’
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak mask
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı mask
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı
Asayiş uygulamasında bir ilk mask
Asayiş uygulamasında bir ilk

GALERİ

Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı mask
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi mask
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
5 katlı bina boşaltıldı! mask
5 katlı bina boşaltıldı!
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor mask
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular mask
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Kocaeli’de çatı katı yangını mask
Kocaeli’de çatı katı yangını
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR