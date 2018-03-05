"Beklentimiz ÜFE’deki yükselişin tersine dönmesi"

TUİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TÜFEnin aylık yüzde 0.73 artışla yıllık yüzde 10.26 olarak gerçekleştiğini belirterek TÜFEde ana harcama gruplarında yıllık en fazla artış yüzde 1566 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 13.19 ile ulaştırma yüzde 11.77 ile giyim ve ayakkabı yüzde 11.53 ile lokanta oteller ve yüzde 10.88 ile eğitim izledi. Gıdadaki yıllık fiyat artışı da yüzde 10.27 ile genel artış oranının üzerinde gerçekleşti. dedi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu şubatta aylık yüzde 2.68 artışla yıllık yüzde 13.71 seviyesinde gerçekleşen ÜFE rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Şubat ayında ÜFE elektrik ve gaz fiyatları öncülüğünde geçen aya göre 1.57 puan yükseldi. Döviz kurlarının istikrar kazanmasına rağmen ÜFEde maliyetleri de etkileyebilecek bu yükselişi endişe verici buluyoruz. Bu artışın aylık bazda yüzde 21.1 oranında elektrik ve gaz ile yüzde 7.57 artan ham petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını ve söz konusu maliyet artışının etkisini önümüzdeki aylarda TÜFEde de görebileceğimizi düşünüyoruz. Beklentimiz ÜFEdeki aylık yükseliş trendinin tersine dönmesi. dedi.