Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı

CHP Gençlik Kolları Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Uzuner hayatını Sena Arat ile birleştirdi. Gölcük Belediye Kongre Sarayı’nda gerçekleşen düğüne CHP’liler adeta akın ederek genç çifti bu mutlu günde yalnız bırakmadı. Genç çift düğün sonrası balayı için Antalya’ya uğurlandı.

CHP’LİLER AKIN ETTİ

Derbent’li Hülya- merhum Ali Arat çiftinin Halkla İlişkiler Bölümü mezunu güzel kızları Sena Arat ile Gölcük’lü Reyhan-Fikret Uzuner çiftinin oğulları Özel bir şirkette Satış Sorumlusu olarak çalışan CHP Geçlik Kolları Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Uzuner geçtiğimiz hafta sonu dünyaevine girdi. Gölcük Belediye Kongre Sarayında gerçekleşen düğün törenine CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli Milletvekili Av. Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkan Vekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP İl Yöneticileri Hasan Akar, Seda Oral, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Songül Kaya, CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız ve Gençlik Kolları İl Yöneticileri, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı MYK üyesi Gökhan Orhan, Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri, Gençlik Kolları İlçe Başkan ve Yöneticileri, Kadın Kolları İlçe Başkan ve yöneticileri, İzmit İlçe eski Başkanları Alpaslan Seymen ve Selman Yıldırım, eski il ve ilçe başkanları, çok sayıda partili ve davetli katıldı.

GENÇLERDEN İYİ VE KÖTÜ GÜNDE BİRLİKTEYİZ MESAJI

Bu mutlu günde arkadaşlarını yalnız bırakmayan CHP’li gençler Gölcük’de bulunan damat evinde toplandı. Evin önünde davul zurnalarla konvoy oluşturulup İzmit’te bulunan gelinin evine konvoy eşliğinde gidildi. Düğüne tam kadro katılan CHP Gençlik Kolları İl Örgütü, düğünün her aşamasında genç çiftin yanındaydı. Yoğun bir katılımın olduğu düğün töreninde CHP’li gençler adına genç çifti tebrik eden Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, “Uyumlu bir ekip oluştu. Bugün CHP’li gençler olarak iyi günde kötü günde birlikteyiz mesajı verdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra da parti etkinlikleri dışında sosyal alanlarda da birlikte olmaya devam edeceğiz. Sevgili arkadaşımız Murat ve eşi Sena’ya ömür boyu mutluluklar diliyoruz” dedi.

CHP’NİN 6 OKUNU ÖRNEK ALIN

Düğün törenine katılmak üzere Gölcük’e gelen CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, törene katılanlar tarafından yoğun ilgi gördü. Törende kısa bir konuşma yapan İnce, “Murat kardeşim ve sevgili eşi Sena’ya ömür boyu mutluluklar diliyorum. Birbirlerine çok yakışmışlar. Sayın Erdoğan evlenen her çifte en az üç çocuk yapın diyor. Kaç çocuk yapacakları tabi ki çiftimizi ilgilendirir. Ama illa derseniz CHP’nin 6 okunu örnek alsınlar” dedi. Genç çifte tavsiyelerde bulunan İnce, “Birbirinizi çok severseniz, birbirinizi çok hoş görürseniz ve birbirinizi az kıskanırsanız yaşamın sihirli anahtarını bulmuş olursunuz. Allah mesut etsin” ifadelerini kullandı.