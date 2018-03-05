Kocaeli Ticaret Odası ve Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Kooperatif Bilgi Sistemi (Koop-Bis) eğitimi dün odanın Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Koop- Bis’te kooperatif yönetici, çalışanları ve mali müşavirlere yönelik Kooperatif Genel Müdürlüğü tarafından eğitim verildi. Programa Kooperatifçilik Genel Müdürü Ekrem Alper Bozkurt, Tüm Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Yakup Esen, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, KOTO Başkanı Necmi Bulut ve kooperatif başkanları katıldı.

İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ

Açılış konuşmasını yapan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kooperatifler, ülkelerin gelişmişlik göstergesidir. Kooperatifler insanları bir araya getirip ekonomik güç sağlar. Kaynakların ekonomiye güç kazandırmasını sağlar. Kooperatifçilik insanın özünde olan birlik ve beraberliğin öne çıkmış halidir. KOTO olarak bizler kentimizin ve ülkemizin gelişmesi adına iş birliği yapıyoruz. Bu iş birliklerini sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

İYİ Kİ VARSINIZ

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, “Ticarette birlik ve beraberliğin en güzel adıdır kooperatiflik. Artık kooperatiflerin birçok anonim, lojistik ve taşımacılık sistemleriyle yarışması bizi mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Kooperatifçiliğin artması için birazda çağa ayak uydurmak gerekiyor. Özellikle elektronik ortamda iş yerlerimizi terk etmeden yapacağımız işler var. Kocaeli 65 ilin ticari potansiyeline sahip bir ildir” açıklamasında bulundu.

KOCAELİ ÇOK BAŞARILI

Kooperatifçilik Genel Müdürü Ekrem Alper Bozkurt şunları söyledi: “Dayanışma kooperatifçiliğin temeli. Maalesef ülkemizde bu bilinçli olarak yapılmıyor. O bilinç ve istek olmalı. Kooperatifler diğer şirket türlerine göre artısı vardır. İstihdama katkı sağlar, kişilerde aidiyet duygusunu sağlar. Kooperatif bu sebeple her ülkede kullanılır. Kocaeli, taşıma kooperatiflerinde çok başarılı. Bizde kendilerini takdir ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz” konuşmaların ardından kıdemli kooperatif başkanlarına plaket verildi.

PLAKET ALANLAR

45 YIL

Okan Uzan

38 YIL

Enver Kılıç

32 YIL

Ahmet Bektaş

28 YIL

İlker Sert

23 YIL

Kaplan Sönmezyıldız

20 YIL

Musa Mısırlıoğlu-

27 YIL

Muhsin Tüfekçi

25 YIL

Ferit Kır

22 YIL

Ahmet Gödek

20 YIL

Muzaffer Gürfidan, İbrahim Küçük