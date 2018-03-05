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05 Mart 2018- Asayiş

İstinat duvarı 5 katlı binanın üzerine çöktü

İzmit Serdar Mahallesinde istinat duvarı 5 katı bir binanın üzerine çöktü. 10 dairenin bulunduğu bina tedbir amaçlı boşaltılırken 4 dairede ağır hasar meydana geldi. Bina sakinleri çöken duvarın kaldırılması için belediye ekiplerinden yardım bekliyor.

İzmit Serdar Mahallesi Girgin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı ve 10 daireli Girigin Apartman’ın çevresindeki istinat duvarı akşam saat 21:00 sularında büyük bir gürültü ile çöktü. Apartman sakinleri korku ve panik içerisinde kendilerini dışarıya atarken, hemen belediye ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, çöken duvarın parçalarının apartmana yaslandığını görünce, apartman sakinlerine kendi güvenlikleri için binayı boşaltmaları gerektiğini söyledi. Bina sakinleri komşu ve akrabalarına giderken, bina çevresinde çökmenin olduğu noktalara emniyet şeridi çekildi. Gece geç saatlerde duvarda ikinci çökme meydana geldi. İstinat duvar taş ve toprak ile binanın üzerine tamamen çöktü. Alt katta bulunan daireler ve bina duvarı büyük zarar gördü.

4 dairede ağır hasar var

Binanın tedbir amaçlı boşaltılmış olması büyük bir facianın yaşanmasını önledi. Apartman duvar ve pencerelerinin patladığı ve duvar parçalarının daire içine girdiği olayda, bölge sakinleri de büyük panik yaşadı. Binanın 1. Katında ikamet eden Serdar Acar’ın oğlu Kamil Acar, “Akşam saat 21:00 sularında istinat duvarı çöktü. İlk çökmede duvarın parçaları apartmana yaslandı. Bina boşaltıldı. Gece geç saatlerde ikinci çökme yaşandı. Özellikle babama ait daire büyük zarar gördü. Duvarlar patladı. Pencerelerden içeriye istinat duvarının parçaları girdi” dedi. Apartmanın etrafında yapılan yaklaşık 35 yıllık istinat duvarının çökmesi nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden apartman sakinleri, yetkililerden yardım istedi

05 Mart 2018 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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