19 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus Timleri tarafından İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulmak istenen ancak dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs yakalandı. Şahısın yapılan kimlik kontrolünde 19 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve yine 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs işlemleri için İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.