Başiskele'de 5. Geleneksel Fotoğraf Yarışması

Yarışma başvuru süresinin 30 Mart'ta son bulacağı ifade edilen açıklamada, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak gazetecilerin "En iyi Haber" kategorisindeki fotoğraflarıyla da organizasyonda yer alacağı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Her katılımcının en fazla 7 eserle katılabildiği yarışmada birinciye 7 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin lira ödül verilecek. Aynı zamanda 'En iyi Haber' ödülü 2 bin, 'Jüri Özel Ödülü' de bin lira şeklinde verilecek. Yarışma kurulu sergilemek için seçtiği en fazla 50 eserin her birine de 200 lira sergi ödülü vermeyi planlıyor. Yarışmanın jürisinde, Kocaeli Fotoğrafçılar ve Benzerleri Dernek Başkanı İbrahim Şahin, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, fotoğraf sanatçıları Ömer Akbaş, Fahri Yılmaz, ve Erhan Saraloğlu, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Sema Arat, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Çelikiz, Başiskele Kent Konseyi Başkanı Fahri Uslu de yer alıyor."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz