Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
05 Mart 2018- Kültür-Sanat

Başiskele'de 5. Geleneksel Fotoğraf Yarışması

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçenin tanıtımına katkı sunmak için fotoğraf yarışması düzenlendiği aktarıldı.

Yarışma başvuru süresinin 30 Mart'ta son bulacağı ifade edilen açıklamada, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak gazetecilerin "En iyi Haber" kategorisindeki fotoğraflarıyla da organizasyonda yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her katılımcının en fazla 7 eserle katılabildiği yarışmada birinciye 7 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin lira ödül verilecek. Aynı zamanda 'En iyi Haber' ödülü 2 bin, 'Jüri Özel Ödülü' de bin lira şeklinde verilecek. Yarışma kurulu sergilemek için seçtiği en fazla 50 eserin her birine de 200 lira sergi ödülü vermeyi planlıyor. Yarışmanın jürisinde, Kocaeli Fotoğrafçılar ve Benzerleri Dernek Başkanı İbrahim Şahin, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, fotoğraf sanatçıları Ömer Akbaş, Fahri Yılmaz, ve Erhan Saraloğlu, Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Sema Arat, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Çelikiz, Başiskele Kent Konseyi Başkanı Fahri Uslu de yer alıyor."

05 Mart 2018 AA Kocaeli- Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaelili oyuncu, o filmde başrol olacak! mask
Kocaelili oyuncu, o filmde başrol olacak!
Şehir Festivali 5 Mart’ta başlıyor mask
Şehir Festivali 5 Mart’ta başlıyor
Orhan Gencebay, KOÜ'de mask
Orhan Gencebay, KOÜ'de
Başiskele'de 5. Geleneksel Fotoğraf Yarışması mask
Başiskele'de 5. Geleneksel Fotoğraf Yarışması
Fırat Tanış ve Sevinç Erbulak "Ayrılık" için Kocaeli'ye geliyor mask
Fırat Tanış ve Sevinç Erbulak "Ayrılık" için Kocaeli'ye geliyor
İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 4 yeni film mask
İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 4 yeni film
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak mask
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı mask
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı
Asayiş uygulamasında bir ilk mask
Asayiş uygulamasında bir ilk

GALERİ

Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı mask
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi mask
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
5 katlı bina boşaltıldı! mask
5 katlı bina boşaltıldı!
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor mask
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular mask
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Kocaeli’de çatı katı yangını mask
Kocaeli’de çatı katı yangını
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR