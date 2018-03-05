Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Mersincik Mahallesi, Ulusoy Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir barakada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.K.(88) isimli vatandaş yalnız yaşadığı tek katlı barakada odun sobasını yakmaya çalışırken, sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Barakada yaşayan H.K. kendi imkanlarıyla alev alan barakadan çıktı. O sırada evdeki dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucu baraka kullanılmaz hale geldi. H.K.’nin durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.
05 Mart 2018- Asayiş
Soba yakmaya çalışırken barakayı yaktı
Derince ilçesinde tek katlı bir barakada yaşayan yaşlı kadın, tutuşturmak için uğraştığı sobanın devirmesi sonucu çıkan yangında kendini son anda dışarı attı
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05 Mart 2018 - Asayiş
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