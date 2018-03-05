Mehmet Akif'in torunu dedesini anlattı

Karamürsel Necdet Calp İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Argon, her yaştaki gençlere hitap etmeye çalıştığını belirterek, Mehmet Akif'i dedesi olarak değil Mehmet Akif olarak anlatmaya çabaladığını kaydetti.

Mehmet Akif'in bütün çocukların dedesi olduğunu ifade eden Argon, "Madem ki gençliği Asım'da simgelemiş, Asım'ın gençliğinin sırtında Edirnekapı'ya gitmiş, Onu hepimizin dedesi olarak düşünüyorum. Bütün çocuklar da çok iyi anlamalı. Gittiğim her yerde çok büyük ilgiyle karşılanıyorum. Son senelerde gençlerde çok büyük merak var." diye konuştu.

Programa, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program sonunda Kaymakam Narinoğlu ve Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu Müdürü Muammer Aksoy tarafından Argon'a çiçek hediye edildi.