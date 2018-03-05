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05 Mart 2018- Gündem ( G : Dün 09:32 TSİ )

Satışa çıkardığı baykuş elinden alındı

Kocaeli'de bir kişi yaralı baykuşu tedavisinin ardından sosyal medyada ikinci el eşya satışının yapıldığı bir grupta satışa çıkarırken, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü baykuşu A.T.'den teslim aldı.

Kocaeli'de sosyal medyada bir kişi baykuşu satışa çıkardı. Sosyal medyada ikinci el eşya satışının yapıldığı gruba kuşun fotoğraf ve görüntülerini koyan A.T., "Bir aya yakın oldu evde besliyorum. Yaralı halde buldum. Veterinere falan götürmedim uyuturlar diye. Ayağı ve kanadından yaralı halde buldum. Kendini baya toparladı. Kısmen iyileşti, yürüyebiliyor. Çok uysal, bu güne kadar kimseye saldırmadı. Sadece biraz tedirgin oluyor. Sonuçta yabani bir hayvan besleyebilirim diyenler için tekliflere açığım. Bedava değil arkadaşlar o şekilde sorularla gelmeyin" yazdı.

Doğal Yaşam Parkı'na bırakıldı

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, A.T.'nin başykuşu internette satışa çıkarması üzerine şikayette bulundu. Selma Platin Pek, A.T.'nin baykuşun satışının yasak olduğunu bilmediği için ceza yazılmadığını sadece uyarıldığını belirtti. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün Karamürsel'e gelerek, A.T.'den baykuşu aldı. A.T. baykuşu satmanın yasak olduğunu bilmediğini iddia etti. Orman ve Su İşleri Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek, baykuşu teslim aldıklarını ve Uzuntarla'da bulunan Doğal Yaşam Parkı'na bırakıldığını söyledi.

05 Mart 2018 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Ayhan - selma hanımda yüce bir iş yapmış

Yanıtla . 0Beğen 05 Mart 18:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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