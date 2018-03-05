Satışa çıkardığı baykuş elinden alındı

Kocaeli'de sosyal medyada bir kişi baykuşu satışa çıkardı. Sosyal medyada ikinci el eşya satışının yapıldığı gruba kuşun fotoğraf ve görüntülerini koyan A.T., "Bir aya yakın oldu evde besliyorum. Yaralı halde buldum. Veterinere falan götürmedim uyuturlar diye. Ayağı ve kanadından yaralı halde buldum. Kendini baya toparladı. Kısmen iyileşti, yürüyebiliyor. Çok uysal, bu güne kadar kimseye saldırmadı. Sadece biraz tedirgin oluyor. Sonuçta yabani bir hayvan besleyebilirim diyenler için tekliflere açığım. Bedava değil arkadaşlar o şekilde sorularla gelmeyin" yazdı.
Doğal Yaşam Parkı'na bırakıldı
Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek, A.T.'nin başykuşu internette satışa çıkarması üzerine şikayette bulundu. Selma Platin Pek, A.T.'nin baykuşun satışının yasak olduğunu bilmediği için ceza yazılmadığını sadece uyarıldığını belirtti. Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri bugün Karamürsel'e gelerek, A.T.'den baykuşu aldı. A.T. baykuşu satmanın yasak olduğunu bilmediğini iddia etti. Orman ve Su İşleri Kocaeli Şube Müdürü İlyas Çiçek, baykuşu teslim aldıklarını ve Uzuntarla'da bulunan Doğal Yaşam Parkı'na bırakıldığını söyledi.
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Yorumlar
(1 )
Ayhan - selma hanımda yüce bir iş yapmış
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