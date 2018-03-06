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Kalbine sıkarak intihar etti!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen Mevlüt Gümüş, kalbine silahla ateş ederek intihar etti.

İzmit Tepeköy Mahallesinde ikamet eden ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen Mevlüt Gümüş (27), iddiaya göre telefonda bir arkadaşı ile konuştuktan sonra İzmit Sepetçi Köyü taşocağı yolu mevkisinde kalbine dayadığı tabanca ile intihar etti. Telefondaki arkadaşının haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Gümüş’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde jandarma ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Mevlüt Gümüş’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Kent Mezarlığı Morguna kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mevlüt Gümüş’ün neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dün 09:09 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(1)
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Erol - bu bir vicdan azabı olabilir , yanlış bir olayı bilip söyleyememek diğerleri ile yapısı itibarı ile uyum içinde olamamak. yazık olmuş gence

Yanıtla . 1Beğen 06 Mart 15:24

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