Kalbine sıkarak intihar etti!

İzmit Tepeköy Mahallesinde ikamet eden ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen Mevlüt Gümüş (27), iddiaya göre telefonda bir arkadaşı ile konuştuktan sonra İzmit Sepetçi Köyü taşocağı yolu mevkisinde kalbine dayadığı tabanca ile intihar etti. Telefondaki arkadaşının haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Gümüş’ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde jandarma ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Mevlüt Gümüş’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Kent Mezarlığı Morguna kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mevlüt Gümüş’ün neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.