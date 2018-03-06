MİA’yı beceremeyenler, Cedit’i de yapamaz!

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya düzenlediği basın açıklamasında kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Küçükkaya Cedit Mahallesi’nde uygulanması planlanan Kentsel Dönüşüm için İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’a yetki verilmemesi gerektiğini söylerken, Akmeşe’de ulaşım ve altyapı anlamında ciddi sıkıntılar olduğunu söyledi.

BU SÜRECE KARŞIYIZ

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya Cedit Mahallesinde uygulanması planlanan Kentsel Dönüşüm ile ilgili olarak, “İzmit Belediyesi’nde önemli bir konu görüşülecek. Cedit Bölgesi’nde kentsel dönüşüm adı altın çevre bakanlığı riskli bölge ilan etmişti. Kendisinin yetkisinde olan imar olanı değişikliği ve yeniden yapılanmasını İzmit Belediyesi’ne devrediyor. İzmit Belediyesi gerekli çalışmalar ve uzlaşı görüşmelerinde yetki istiyor. Bu sürecin böyle işlemesine karşıyız. MİA’da 1 sene de kentin geleceğini planlayamayanların vatandaşın mağduriyetini karşılayamayacağını düşünüyoruz. Mimarlar, şehir planlamacıları ve toplumun diğer muhatapları ile uzlaşı komisyonu kurulmalı” dedi.

SAĞLIK OCAĞI KÜF KOKUYOR

Küçükkaya açıklamasının devamında Akmeşe’de yaşanan sorunlara değinerek, “İzmit eski belde ve köyleri ile toplansa da bazı bölgeler köy desen köy değil mahalle desen mahalle değil. Akmeşe’ye Doğalgazı zar zor getirdik. Orda bir Pazar yeri yapılmış. Alt tarafı bir branda onu bile yapmamışlar. Akmeşe’ye giden Belediye otobüsü yok. Hala nakit paralar istiyorlar. 65 Yaş üstü kabul edilmiyor. En kötüsü Akmeşe’de Sağlık Ocağı var ama orası içler acısı halde. Bunu doktor söylüyor. İçerisi küf kokusu içinde. Sanki Akmeşe İzmit Belediyesi’nin sorumluluğunda değil gibi davranılıyor” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’NİN KURTULUŞU KADINLAR SAYESİNDE OLACAK

Daha sonrasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili olarak konuşan İlçe Başkanı Küçükkaya, “Ülkemizde son yıllarda sözüm ona AKP iktidarı kendini muhafazakar olarak tanımlasa da gerçek anlamda din bilgisinde uzaklaşıyorlar. Bizim bildiğimiz dinimiz, anneleri ve kadınları en öne koyan, kadınları erkeklere Allah’ın emaneti diyen bir din. Malasef saçma sapan vakıfların eline bırakılmış. Kocasından dayak yiyen kadına şükür etsin diye fetva veriliyor. Laik bir devlette fetva vermek zaten mantıksız. İslam dinini en ulvi şekilde yaşamak isteyenlerde bu durumdan rahatsızlık duyuyor. Böyle kişileri kadınları kınayarak Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz. Kadınlarımız kendi durumları ile ilgili bir tavır takınmalı. Türkiye’de birçok sorunu aşacaksak bunu kadınlarımızla yapacağız. Türkiye’nin yeniden kurtuluşu kadınlar sayesinde olacak” dedi.

İLÇE BAŞKANLARI TOPLANTISINA KATILMAM

İlçe Başkanlarının ortak toplantılar düzenlemesi halinde katılmayacağını belirten Küçükkaya, “Ben İlçe Başkanları toplantısı için 8 madde vermiştim. Düşünce özgürlüğü ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Bu atmosferde politikacılık oynuyoruz. Biz bu kadar emeğin sömürüldüğü yerde politikacılık oynayacağımıza gelin POSCO’da İzmit İlçe Başkanları olarak bulunalım dedim, gelmediler. Ben bu göreve halkın sorunlarını söylemeye geldim. İzmit’te benimle birlikte gelsinler, çöp arazisinin yapılacağı yerde ellerimle mangal yapacağım gelecekler mi? Ben siyasetçilik oynamaya gelmedim. 2019’a kadar muhalefet, yerel anlamda da iktidara geldiğimizde yerel yönetimler nasıl yönetilir göreceğiz” şeklinde konuştu. Küçükkaya son olarak şehirde bulunan kimyasal maddeler ile ilgili, “İzmit’te 2 bin tona yakın DDT var ve ciddi bir önlem alınmadı. Bunun bu kadar yavaştan alınmasının ve İzmit halkının sağlığıyla oynanmasının bir nedeni vardır” ifadelerine yer verdi.