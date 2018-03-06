Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Topçular Caddesi'nde bugün öğle saatlerinde, kaldırımda hareketsiz halde yatan kişiyi görenvatandaşlar, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, baygın haldeki gence müdahale etti. Bu sırada gencin elinde,kağıda sarılı halde uyuşturucu bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kimliği belirlenemeyen genç tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Dün 09:28 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 09:55 TSİ )
Kaldırımda baygın haldeki gencin elinde uyuşturucu bulundu
Gebze'de, kimliği henüz belirlenemeyen bir genç, kaldırımda baygın halde bulundu. Elinde, kağıda sarılı uyuşturucu madde bulunan genç, hastaneye kaldırıldı.
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Dün 09:28 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz