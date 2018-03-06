Kaldırımda baygın haldeki gencin elinde uyuşturucu bulundu

Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Topçular Caddesi'nde bugün öğle saatlerinde, kaldırımda hareketsiz halde yatan kişiyi görenvatandaşlar, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, baygın haldeki gence müdahale etti. Bu sırada gencin elinde,kağıda sarılı halde uyuşturucu bulundu. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kimliği belirlenemeyen genç tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.