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Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi vefat etti

Atatürk’ün naaşının İzmit’ten geçişinin tanıkları belgeseli hazırlığında 19 kişiden 9’u vefat etti. Ölümler peş peşe gelince, hayatta olan 10 kişi ile yapılacak olan çekimler hızlandırıldı.

10 Kasım 1938’de vefat eden Atatürk’ün naaşı, 19 Kasım 1938 tarihinde İstanbul Sarayburnu’nda önce Donanmaya ait Zafer Torpidosu’na alındı. Daha sonra Yavuz Muhribi’ne nakledilerek İzmit’e getirildi. İzmit’te binlerce kişinin gözyaşları ile karşılanan Atatürk’ün naaşı burada karaya indirildi ve özel bir trenle Ankara’ya götürüldü. Haberi alan İzmit halkı, Ata'yı son defa görmek için gar binasına ve bugünkü heykel alanına akın ediyor. İşte bu anlara İzmit'te tanıklık etmiş 19 kişi ile bir belgesel projesi hazırlanmak istendi. ÇEKÜL Vakfı, Atatürkçü Düşünce Derneği veKocaeliÜniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hayata geçirilecek belgesel için o güne tanıklık etmiş 19 kişi bulundu. Ancak geçen yıl yapımı kararlaştırılan belgeselin çekimleri bir türlü hayata geçirilmeyince 9 kişi zaman içerisinde hayatını kaybetti.

19 KASIM’DA YAYINLANACAK

Ölümler peş peşe gelince, hayatta olan 10 kişi ile yapılacak olan çekimler hızlandırıldı. Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre belgesel, geçen hafta salı günü Kartepe Arslanbey’de ikamet eden 92 yaşındaki Resmiye Çetin ile yapılan söyleşi ile başladı. Çekimlerin kısa sürede tamamlanacağı öğrenilirken belgeselin 19 Kasım 2018 tarihinde yayınlanacağı belirtildi. Öte yandan belgeselde dönemin İngiliz İstihbarat Yüzbaşısı John Godolphin Bennett ile yapılan 4.5 saatlik ses kaydının da ilk kez yayınlanacağı kaydedildi.

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