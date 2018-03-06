Kaza gece saatlerinde, Kazım Karabekir Mahallesi İnci Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UGY 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan apartmanın garaj duvarına çarptı. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan apartman sakinleri 112 Acil ve polise haber verdi. Çevredekilerin yardımı ile sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücüye 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dün 10:15 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 11:11 TSİ )
Garaj duvarına çarpan sürücü yaralandı
Darıca'da, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil bir apartmanın garajının duvarına çarptı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı
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