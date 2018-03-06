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Dün 10:21 TSİ- Gündem ( G : Dün 10:28 TSİ )

Muhtarın oğlundan ilçesine asker selamı!

Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli mehmetçik Muhhamed Gülmez memleketi Körfez'e asker selamı gönderdi.

Körfez ilçesine bağlı Çıraklı Köyü Muhtarı Cemalettin Gülmez’in oğlu Muhammed Gülmez, Hatay Suriye sınırında devam eden Zeytin Dalı Hareketi’nden görev alıyor. Gülmez, yaşadığı ilçeye ve köyüne anlamlı bir mesaj gönderdi.

İLÇEDE GÜNDEM OLDU

Kocaeli Taşköprülüler Derneği üyesi olan Muhammed Gülmez, hareket sırasında kullanılan ve teröristlerin korkulu rüyası haline gelen top mermilerinin üzerine yazdığı mesajla ilçede gündem oldu. Muhammed Gülmez, topların üzerine derneğin adını ve memleketinin ismini de yazarak ve anlamlı bir selam gönderdi.

Dün 10:21 TSİ - Gündem

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