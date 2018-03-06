Muhtarın oğlundan ilçesine asker selamı!

Körfez ilçesine bağlı Çıraklı Köyü Muhtarı Cemalettin Gülmez’in oğlu Muhammed Gülmez, Hatay Suriye sınırında devam eden Zeytin Dalı Hareketi’nden görev alıyor. Gülmez, yaşadığı ilçeye ve köyüne anlamlı bir mesaj gönderdi.
İLÇEDE GÜNDEM OLDU
Kocaeli Taşköprülüler Derneği üyesi olan Muhammed Gülmez, hareket sırasında kullanılan ve teröristlerin korkulu rüyası haline gelen top mermilerinin üzerine yazdığı mesajla ilçede gündem oldu. Muhammed Gülmez, topların üzerine derneğin adını ve memleketinin ismini de yazarak ve anlamlı bir selam gönderdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz