Yenilmez: Kim derdi ki Erhan Yenilmez İYİ Parti'ye geçecek

1999-2004 yılları arasında Kocaeli-Körfez’de belediye başkanlığı da yapmış olan MHP’li Erhan Yenilmez geçtiğimiz aylarda MHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Yenilmez, Akşener'in Kocaeli ziyaretinde rozetini bizzat Akşener'in elinden almıştı. Dün akşam kendisine gerçekleştirilen ziyarette Yenilmez, İYİ Parti'ye geçiş formu da doldurarak resmen İYİ Partili oldu.
"KİM DERDİ Kİ YENİLMEZ PARTİSİNDEN AYRILACAK"
Yenilmez burada yaptığı konuşmasında "Kim derdi ki İYİ Parti kurulacak, kim derdi ki 50 yıldır üç hilalin peşinde koşan, onun için her türlü mücadeleyi veren daha doğrusu ömrünü veren Erhan Yenilmez partisinden ayrılıp İYİ Parti'ye geçecek. Artık tüm Türkiye biliyor ki, İYİ Parti zorunluluktan doğdu. İYİ Parti siyasi tıkanmışlığı açmak için doğdu" dedi.
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Yorumlar
(3 )
Körfezli - İLİMPETEDE DEPREM KONUTLARI YAPTIRCAM DİYEREK ÇANTA DOLU PARALARLA KAÇAN PİSLİK İNSAN HALEN NASIL İNSAN İÇİNE ÇIKABİLİYOSUN ALLAHIM BURNUNDNA FİTİL FİTİL GETİRSİN HEPSİNİ
İbo - Aman ne büyük olay.son kullanma tarihi geçmiş siyasetçiler den birisi işte
Erol Demirbek - hayırlı uğurlu olsun erhan bey, İYİ olur inşallah
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