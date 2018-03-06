Yenilmez: Kim derdi ki Erhan Yenilmez İYİ Parti'ye geçecek

1999-2004 yılları arasında Kocaeli-Körfez’de belediye başkanlığı da yapmış olan MHP’li Erhan Yenilmez geçtiğimiz aylarda MHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Yenilmez, Akşener'in Kocaeli ziyaretinde rozetini bizzat Akşener'in elinden almıştı. Dün akşam kendisine gerçekleştirilen ziyarette Yenilmez, İYİ Parti'ye geçiş formu da doldurarak resmen İYİ Partili oldu.

"KİM DERDİ Kİ YENİLMEZ PARTİSİNDEN AYRILACAK"

Yenilmez burada yaptığı konuşmasında "Kim derdi ki İYİ Parti kurulacak, kim derdi ki 50 yıldır üç hilalin peşinde koşan, onun için her türlü mücadeleyi veren daha doğrusu ömrünü veren Erhan Yenilmez partisinden ayrılıp İYİ Parti'ye geçecek. Artık tüm Türkiye biliyor ki, İYİ Parti zorunluluktan doğdu. İYİ Parti siyasi tıkanmışlığı açmak için doğdu" dedi.