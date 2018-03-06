Futbol siyasete kurban edildi…

2.Küme Futbol Ligi’nde 2017-2018 sezonunda 5.haftalar geride kaldı. 6’ncı haftayı soluyoruz. A Grubu’nda MAP Kavaklı, B Grubu’nda Köseköy Ateş, C Grubu’nda Yarımca, D Grubu’nda Arslanbey Organize Sanayi, E Grubu’nda İzmit Futbol Kulübü, F Grubu’nda Gölcük İdman Yurdu, G Grubu’nda Darıca Kültür ve Martı Spor Kulübü, H Grubu’nda ise Darıca Kale Bayramoğlu liderliklerini sürdürüyor. Liderlere bakıldığında, en yeni ve en eski kulüpler olduğu görülüyor. Bir zamanlar deplasmanlı liglerde mücadele eden, ya da bu ligleri zorlayan Darıca Kale Bayramoğlu, Arslanbey Organize Sanayi, Yarımca halen 2.Küme’de, deyim yerindeyse ‘çile’ çekiyor. Yepyeni takımlarımız Darıca Kültür ve Martıspor ile yavaş yavaş tecrübe kazanan İzmit Gençler Birliği ise kısa sürede başarıyı yakalamış durumda gözüküyor. Pekala diğerleri…

ALİ ASIM BALKAYA… MAP KAVAKLI…

Bir zamanlar Adanaspor formasıyla süper ligde efsane olan, şimdinin teknik direktörü Ali Asım Balkaya, MAP Kavaklı’dan yetişti. Kocaelisporlu Ceyhun Giray, Fenerbahçeli eski efsane Mehmet Çakıroğlu Yarımca’dan Türk futboluna kazandırıldı. Deli İbo lakaplı Milli takım ve Beşiktaş eski kaptanı İbrahim Üzülmez Arslanbey’liydi.

Köseköy Ateş’ten parlayan bir Faruk Sarman gerçeği de ortada. Şimdi bu dev futbolcuların kulüpleri, 2.Küme’de çile çekiyor, ama yeniden eski günlerine dönmek için kollar sıvanmış durumda. Çünkü bulundukları basamak, onlara yakışmıyor.

YERİNDE SAYANLAR… SİLİNMEYE HAZIRLANANLAR…

Bir de, ilgisizlikten ötürü yıllardır bu ligde demirleyen, hatta en alt lig olan 2.küme Futbol Ligi’nde bile zar zor yer alabilen takımlar var. Kocaeli Yenişehir, Anadolu Yeniköy, Maşukiye, Kocaeli Körfez, Gölcük Kavaklıspor. Bu takımlarımız halen 2.Küme’nin ‘sıradan’ takımları arasında yer almakla, aslında büyük üzüntü yaşıyor, yaşatıyor. Bu ilgisizlik sürerse, kapanıp gideceğinden korkuluyor. Petkimspor gibi, Baçspor gibi, Tavşancıl gibi, Çenesuyu Plajyolu gibi…

YANLIŞ POLİTİKALAR… GÜNÜ-BİRLİK SİYASİ TAKTİKLER…

Buradaki asıl sorun, zamanındaki küçücük beldelere bile belediye kurulması ve o zamanlar devletin parasının çarçur edilmesi, spor kulüplerinin kara para aklama yerleri olmasıydı. Küçük belediyleler kapatılınca rant bitti… Dolayısıyla da siyasi olarak kullanılan kulüpler bir bir kapandı. Şu anda da yine büyük belediyeler kulüplerin finansörü durumunda ve Kocaelispor başta olmak üzere, hiçbir kulübümüzün gelecekle ilgili bir garantisi bulunmuyor. Çünkü hiç biri kendi ayaklarının üzerinde duramıyor… Kocaeli futbolunun gerçek dinamosu olan amatör kulüpler ise tam anlamıyla iflas etmiş gözüküyor… Acilen bir futbol profilinin geliştirilerek, gelecek için projeler üretilmesi şart gözüküyor. Yoksa dedik ya, 50 yıldır olduğu gibi, Kocaeli futbolu ESKİ HAMAM ESKİ TAS…