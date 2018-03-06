Gölcük sırtından hançerleniyor

Buna rağmen yıllardır amatör kümeye düşmeyen tek profesyonel takımımız olan Gölcükspor’a maalesef bırakın kent halkını, ilçe halkı bile destek vermiyor…

YİNE BOŞ TRİBÜNLERE OYNADILAR

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, hafta sonu yine boş tribünlere oynadı. Hafta içi tüm çağrılara rağmen bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar bir taraftar kitlesi karşısına çıkan takım, tabii ki olumsuz etkilendi. Sezonun ikinci yarısına bomba gibi başlayan Kayhan Çubuklu ve talebeleri, tribün desteğini de arkasında görmek istiyor. İç sahada puan kal etme lüksü olmayan ve gözünü Play-Off’a diken Şimşekler, bu ilgisizlikle adeta sırtından hançerleniyor.

ŞAHİN ÇAĞRI YAPTI AMA…

Tek başına adeta büyük bir mücadele veren Başkan Ahmet Şahin, bu ilgisizlikle yıkılmış durumda. Bu hafta da fikstür gereği iç sahada oynayacak takım, 0-0 biten Erok iç saha maçında yanında olmayan ilçe halkını ve dolayısıyla kent halkını, bu hafta yine iç sahada oynanacak olan Pazar günkü Van Büyükşehir Belediye maçına davet ediyor. Çubuklu ve talebeleri, Play-Off ile arasındaki 8 puan farkın kapanacağına inanıyor. Kırmızı-Siyahlılar, çalışmalarına dünden itibaren yeniden başladı.