Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 11:25 TSİ- Spor ( G : Dün 11:29 TSİ )

Gölcük sırtından hançerleniyor

1999 deprem faciasından en büyük zararı gören profesyonel kulübümüz Gölcükspor, bir yıl liglerden uzak kalmıştı.

Buna rağmen yıllardır amatör kümeye düşmeyen tek profesyonel takımımız olan Gölcükspor’a maalesef bırakın kent halkını, ilçe halkı bile destek vermiyor…

YİNE BOŞ TRİBÜNLERE OYNADILAR

3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, hafta sonu yine boş tribünlere oynadı. Hafta içi tüm çağrılara rağmen bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar bir taraftar kitlesi karşısına çıkan takım, tabii ki olumsuz etkilendi. Sezonun ikinci yarısına bomba gibi başlayan Kayhan Çubuklu ve talebeleri, tribün desteğini de arkasında görmek istiyor. İç sahada puan kal etme lüksü olmayan ve gözünü Play-Off’a diken Şimşekler, bu ilgisizlikle adeta sırtından hançerleniyor.

ŞAHİN ÇAĞRI YAPTI AMA…

Tek başına adeta büyük bir mücadele veren Başkan Ahmet Şahin, bu ilgisizlikle yıkılmış durumda. Bu hafta da fikstür gereği iç sahada oynayacak takım, 0-0 biten Erok iç saha maçında yanında olmayan ilçe halkını ve dolayısıyla kent halkını, bu hafta yine iç sahada oynanacak olan Pazar günkü Van Büyükşehir Belediye maçına davet ediyor. Çubuklu ve talebeleri, Play-Off ile arasındaki 8 puan farkın kapanacağına inanıyor. Kırmızı-Siyahlılar, çalışmalarına dünden itibaren yeniden başladı.

Dün 11:25 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
2. Küme futbol’da çarşamba mesaisi mask
2. Küme futbol’da çarşamba mesaisi
Futbolcuların yükü ağır mask
Futbolcuların yükü ağır
Küçüklerde büyük final! mask
Küçüklerde büyük final!
Hem Beşiktaşlıyız hem Körfez'liyiz! mask
Hem Beşiktaşlıyız hem Körfez'liyiz!
Biz yendik Bahaddin Güneş gönderildi mask
Biz yendik Bahaddin Güneş gönderildi
Payasspor maçı öncesi savunmamız formda mask
Payasspor maçı öncesi savunmamız formda
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak mask
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı mask
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı
Asayiş uygulamasında bir ilk mask
Asayiş uygulamasında bir ilk

GALERİ

Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı mask
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi mask
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
5 katlı bina boşaltıldı! mask
5 katlı bina boşaltıldı!
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor mask
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular mask
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Kocaeli’de çatı katı yangını mask
Kocaeli’de çatı katı yangını
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR