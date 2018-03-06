Uluğbey Şampiyon: 3-0

Körfez Uluğbey Ortaokulu rakibi Özel Seymen Darıca Ortaokulu’nu 3-0 yendi şampiyon oldu… Erkeklerin voleybola ilgisizliği üzdü…

ŞAMPİYONAYA 5 ORTAOKUL KATILDI…

Bir Grupta sadece 5 takımın mücadele ettiği Okullar Arası Yıldız Erkekler Voleybol İl Birinciliği sona erdi. Son maçlar önceki gün Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynandı. Tüm rakiplerini yenen şampiyon Körfez Uluğbey Ortaokulu, son Özel Seymen Darıca Ortaokulu karşısında da set vermeden 3-0 kazanarak şampiyon oldu. Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu 42 dakika süren mücadele sonrasında ise Ulubatlı Hasan Ortaokulu karşısında 25-7, 25-4 ve 25-11’lik setlerle üstünlük sağladı ve maçı 3-0 kazandı. Körfez Uluğbey Ortaokulu ve Derince Hikmet Uluğbay Ortaokulu 12-15 Nisan tarihleri arasında ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

DARICA DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU: 3 ULUBATLI HASAN ORTAOKULU: 0

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Gamze İlbey ***, Süha Küçüközler ***

DARICA DENİZ YILDIZLARI ORTAOKULU: Abdülsamet Yılmaz ***. Muhnammet Emin Güzelyurt ***, Ahmet Elcasim ***, Arda Atmaca ***, Deniz Yıldız *** Umut Yakut *** (Hakan Efe sarıçam ***, Muhammet Buğra Açıkgöz **, Kağan Alişan ***, Halil Özdemir **)

ULUBATLI HASAN ORTAOKULU: Şefik Eren Mert **, Abdülkerim Yılmaz ***, Ahmet İnanç Çetinkaya **, Arda Efe Canbazlar **, Yüksel Kağan Ökmen **, Zeynel Abidin Yılmaz ** ( Arda Özserin **, Emirhan Özel **, Semih Çetinkaya **)

SETLER: 25-7, 25-4, 25-11

ÖZEL SEYMEN DARICA ORTAOKULU: 0 KÖRFEZ ULUĞBEY ORTAOKULU: 3

SALON: Hasan Gemici

HAKEMLER: Hamza Altınok ***, Hatice Erdoğan ***

ÖZEL SEYMEN DARICA ORTAOKULU:Uğur Pekruh **, Yusuf Kaya **, Kartal Ergün Yüce **, Mevlüt Dayı **, Emirhan Altan **, Tarık Kayar ** (Emirhan Yener **, Alp Cihan Öztürk **, Mustafa Can Türkmen **)

KÖRFEZ ULUĞBEY ORTAOKULU:Özgür Ceylan ***, Ali Eren Türkkölesi ***, Mehmet Muhammet Gümüş ***, Mert Boduk ***, Kerem Kazak ***, Samet Gümüş *** (Yusuf Emin İpek ***, Ahmet Bülbül ***, Mehmet Mert Yıldırım **)

SETLER: 10-25, 12-25, 14-25

VOLEYBOLDA İLK 5 SIRAYI ALAN TAKIMLAR

1-Körfez Uluğbey Ortaokulu

2-Derince Hikmet Ulubey Ortaokulu

3-Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu

4-Özel Seymen Darıca Ortaokulu

5-Ulubatlı Hasan Ortaokulu