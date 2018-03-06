Kocaeli Taşköprülüler Derneği, ülkemizin başarılı spor adamlarından, eski FİFA kokartlı hakem ve MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu’yu ağırladı. Körfez Belediyesi Spor Danışmanı Metin Özkan, Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç, İlimtepe Futbol Kulübü Başkanı ve antrenörü Hüseyin Aldırmaz ile birlikte Kocaeli Taşköprülüler Derneği’ni ziyaret eden Mustafa Çulcu, hem dernek yönetimi onurlandırdı, hem de çalışmalarında başarılar diledi.
Dün 11:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 11:32 TSİ )
Çulcu Taşköprü’de!
İlimizin hemşeri derneklerinden biri olan, Kocaeli Taşköprüler Derneği, birbirinden önemli misafirlerini lokalinde ağırlamaya devam ediyor.
Dün 11:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz