Çulcu Taşköprü’de!

Kocaeli Taşköprülüler Derneği, ülkemizin başarılı spor adamlarından, eski FİFA kokartlı hakem ve MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu’yu ağırladı. Körfez Belediyesi Spor Danışmanı Metin Özkan, Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Cimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç, İlimtepe Futbol Kulübü Başkanı ve antrenörü Hüseyin Aldırmaz ile birlikte Kocaeli Taşköprülüler Derneği’ni ziyaret eden Mustafa Çulcu, hem dernek yönetimi onurlandırdı, hem de çalışmalarında başarılar diledi.