Kocaelispor'un Cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Payasspor'un İzmitli Teknik Adamı Ali Asım Balkaya ekibiyle birlikte kendi istekleriyle görevi bıraktı.
Dün 11:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 13:29 TSİ )
Ali Asım Balkaya ve ekibi istifa etti!
Ali Asım Balkaya ve ekibi, Kocaelispor maçı öncesinde istifa etti!
Dün 11:45 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz