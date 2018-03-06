Kandıra’nın Antaplı Mahallesi’nde ikamet eden İzmit Hyundai Fabrikası’nda engelli kadrosunda çalışan İbrahim Okumuş (48), dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sara hastası olan Okumuş’un yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Okumuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan İbrahim Okumuş’un cenazesi Antaplı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.
Dün 11:40 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 11:53 TSİ )
Engelli fabrika çalışanı kalbine yenildi
İzmit Hyundai Fabrikası’nda engelli kadrosunda çalışan İbrahim Okumuş geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Dün 11:40 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz