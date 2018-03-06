Engelli fabrika çalışanı kalbine yenildi

Kandıra’nın Antaplı Mahallesi’nde ikamet eden İzmit Hyundai Fabrikası’nda engelli kadrosunda çalışan İbrahim Okumuş (48), dün akşam saatlerinde aniden rahatsızlanarak Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sara hastası olan Okumuş’un yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Okumuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası olan İbrahim Okumuş’un cenazesi Antaplı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.