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Dün 12:03 TSİ- Asayiş ( G : Dün 14:22 TSİ )

Kendini tavana zincirle astı!

Darıca'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen epilepsi hastası Zekeriya Y. (32), evlerinin deposunda kendini zincirle tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi 1567 Sokak'ta meydana geldi. Bekar olan epilepsi hastası Zekeriya Y., aile bireyleri uyurkenevin deposuna geçerek zincirle kendini tavana astı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Zekeriya Y.'yi asılı bulan ailesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zekeriya Y.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.Yapılan incelemenin ardından Zekeriya Y.'nincenazesi, Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Dün 12:03 TSİ - Asayiş

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