Kendini tavana zincirle astı!

Olay, sabah saatlerinde, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi 1567 Sokak'ta meydana geldi. Bekar olan epilepsi hastası Zekeriya Y., aile bireyleri uyurkenevin deposuna geçerek zincirle kendini tavana astı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Zekeriya Y.'yi asılı bulan ailesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zekeriya Y.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.Yapılan incelemenin ardından Zekeriya Y.'nincenazesi, Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.