İYİ Parti MHP'li başkana dava açacak!

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman haftalık basın açıklamasında MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün sosyal paylaşım hesabından “Devlet Bahçeli’ye kızıp, Meral’e destek verenlerin… Devlete kızıp, dağa çıkan PKK’lıdan hiçbir farkı yoktur” paylaşımına sert tepki gösterdi. Kaman, “Aydın Ünlü 3-4 ay önce kol kola yürüdüğü arkadaşlarına söylediklerini tekrar bir zihninden geçirsin. Ünlü’nün yaptığına sessiz kalmayacağız. İl başkanlığımızın hukuk komisyonu olarak MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ya hakaret davası açacağız” dedi.

CUMHUR DEĞİL CUKKA İTTİFAKI

Haftalık olağan toplantısında konuşan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Biliyorsunuz AKP ve MHP bir ittifak kurdular. Bu ittifakın adına da Cumhur İttifakı dediler. Yaklaşık 1 hafta önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurulacak diğer ittifakların cümbüş ittifakı olacağını söyledi. Bizim partimizin fikri Cumhur İttifakı’nın isminin “cukka ittifakı” olarak uygun olduğu yönündedir. AKP’nin kendinden olmayanları ötekileştirme kendinden olmayanların yaşama hakkı olmadığı bir düzen zihniyeti içerisinde olduğunun yine kendinden olmayanları ya FETÖ’cü yada PKK’lı ilan ettiğini biliyoruz. İşte bu ittifak sebebiyle AKP’de var olan bu yanlış zihniyet MHP’ye de bulaşmış gibi görünüyor. AKP’nin bildiğiniz gibi kadın kolları, gençlik kolları var. Sanki bir MHP kolları olmuş gibi görünüyor. Tıpkı bir kalaysız tencere gibi MHP’de bu ötekileştirme zihniyetinden etkilenmişlerdir. Bu zarar verici zihniyetle zehirlenmişlerdir” dedi.

AYDIN ÜNLÜ’YE DAVA AÇILACAK

Konuşmalarında MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün sosyal medya hesabında hakaret dolu paylaşımlarına sert tepki gösteren Kaman, “Bundan birkaç ay öncesine kadar kol kola yürüdükleri ülkücü arkadaşlarını ittifak nedeniyle dışlamışlar ve PKK’lı ilan etmişlerdir. Bu durum ülkücülük açısından üzücü bir durumdur. Kızılelma ülküsü manav elmasına dönüşmüştür. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye bu söyledikleri sözleri masanın başına bir kez daha oturup eski ülkücü arkadaşlarına neler söylediğini zihninden bir kez daha geçirmesini talep ediyorum. Aydın Ünlü’nün yaptığı hakarete sessiz kalmayacağız. Partimizin hukuk komisyonunda 20 avukat arkadaşımız var. Bunun bir hakaret olduğu ortadadır. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı olarak Aydın Ünlü’ye hakaret davası açılacaktır” ifadelerinde bulundu.

İYİ PARTİ’NİN TABELALARINI AKP’Lİ FİRMA YAPTI

Konuşmalarında AKP ve MHP gibi ötekileştirici bir parti bir olmadıklarını belirten Kaman bu konuyu örnek vererek açıkladı. Kaman, “İYİ Parti olarak Kocaeli’nden sunacağım bir belgeyle bizim onlar gibi ötekileştirici bir parti olmayacağımızı göstermek istiyorum. Bildiğiniz gibi dışarda duran ışıklı tabelalarımız. AKP yönetim kurulu üyesi olan CDF reklam ve tanıtım firmasına verilmiştir. Bu firma bize bu işi yaptı diye AKP’liler tarafından eleştiriye maruz kalmıştır. Siz nasıl olurda İYİ Partililere iş yaparsınız şeklinde. CDF reklam bizim açımızdan bakıldığında teklif sunan firmalar içerisinde en iyi sunumu yapmış ve bu firmanın bu işi layıkıyla yapacağına inandırmıştır. Bu firmanın sahibinin AKP’li olması bizim bu firmaya işi vermemize bir engel teşkil etmemiştir. Biz bizden değil deyip bu firmanın ekmeğine mani olmadık. Bu firmayı ötekileştirmedik. Bizden olmayan yaşamasın zihniyetine kapılmadık. Biz Türkiye’nin zenginliklerini tüm Türkiye ile paylaşmaya hazırız” ifadelerinde bulundu.

KONGRE TEK ADAY OLACAK

Hafta sonu yapılacak olan kongre hakkında konuşan Kaman, “Bildiğiniz üzere kongre sürecimiz başlıyor. 11 Mart 2018 saat 11:00’da birinci olağan il kongremiz gerçekleştirilecektir. Toplantıya genel başkan yardımcımız Hayrettin Nuhoğlu iştirak edecektir. 600 delegemiz oy kullanacaktır. 71 kişilik yönetim kurulu, 9 kişilik disiplin kurulu ve 22 kişilik büyük kongre delegeleri seçilmiş olacaktır. Kongrede şuan için tek aday gözükmektedir ve böyle olması ön görülmektedir. Kongremizin şölen havasında geçeceğine canı gönülden inanıyoruz” dedi.

ADAY OLMAK İÇİN BAHANE ÜRETTİ

Kaman Karamürsel’de gerçekleşen kongrede aday olan ve seçimi kaybeden Ersin Özyılmaz hakkında ise, “Biliyorsunuz Karamürsel’de Ersin Özyılmaz hem yönetim kurulu üyeliğinden hem de partimizden istifa etmiştir. Bu beyefendi Karamürsel’de aday olmak istediğini söylemiş kendisine de atanmış ilçe başkanlarıyla yola devam etmek istediğimiz fikri söylenildiğinde şuanda sizlere arz edemeyeceğim sözler söylemiştir. Bizde kendisine demokratik haklarını kullanabileceğini aday olabileceğini söyledik. Nihayetinde aday da oldu. Orada yaptığı konuşmada bir buçuk aylık sürecinden geçtiğini söylemişti. Bu durumdan anlaşılıyor ki biz daha atamayı yaptığımızda bu fikir zihninde varmış. Gazetelerde verdiği beyanatlarda anti demokratik uygulamalardan bahsetmiş. Aslında aday olmak için kendisi tarafından çıkarılmış bahanelerdir” dedi.

ŞİKAYET DEĞİL GÜVENLİK TEDBİRİ

Kongrede Özyılmaz’ı polise şikayet etmediğini sadece iki adaylı kongrede olduğu için güvenlik tedbiri alınmasını istediğini belirten Kaman, “Türkiye’de yaşanan bir çok kongrede adaylar arasında yumruklu, sandalyeli kongreler yaşanmaktadır. Ben il başkanı olarak bir gerginlik yaşanmaması adına emniyet tedbirlerinin arttırılması için güvenlik şube müdürünü aradım. Bu benim en doğal hakkımdır. Ancak bir şikayet söz konusu değildir. Gazetelerde yer alan haberler çarpıtılmıştır. Nihayetinde de seçim olaysız bir şekilde sonlanmıştır. Hırsına engel olamayan bu arkadaşımızda bizi yıpratmak amacıyla hoş olmayan ve haksız eleştirilerde bulunmuştur. Kendisi de istifa sürecini başlatacağını söylemiş fakat destek bulamayınca da partiden istifa ettiğini açıklamıştır” ifadelerinde bulundu.

ZAMANI GELDİĞİNDE BİZDE DEĞİŞECEĞİZ

Kaman son olarak yeni yönetimde yer almayacak partililerle ilgili olarak, “Hali hazırda yeni yönetimde yer almak istemeyen eski Vali Yardımcısı Aziz İnci, Meral Uçarı, Burak Örçen. Bu üç arkadaş da parti içerisindeki huzursuzluk kaynaklı değil, kendi istedikleri doğrultusunda ayrılmak istemişleridir. Şu ana kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Zamanı geldiğinde biz de değişeceğiz. Bu parti kimsenin tapulu malı değildir” dedi.