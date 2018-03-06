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Dün 13:21 TSİ- Siyaset ( G : Dün 13:59 TSİ )

Ceyhan'dan asker gazeteciye kamuflaj hediyesi

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, gazeteci Furkan Çalışkan’a askere gideceği için kamuflaj hediye etti.

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, il binasında gerçekleştirdiği haftalık olağan basın açıklamasında kent ve ülke gündemini değerlendirdi. Açıklamada 25 Şubat’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen 6’ncı olağan kongreyi değerlendiren Ceyhan, “Kocaeli ölçeğinde kongre sürecini başarıyla tamamladık. Emek veren tüm AK Parti ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

5 İL BAŞKANIMIZA DA TEŞEKKÜRLER

Kongremizi büyük bir coşkuyla icra ettik diyen Ceyhan, “Türkiye’de yine güçlü bir kongreyi AK Parti Kocaeli ailesi olarak gururunu yaşıyoruz. Tüm STK’lara, vatandaşlara ve 5 il başkanımıza kongreye katıldıkları bizi salonda yalnız bırakmadıkları için şükranlarımı sunuyorum. Kongreyi bitirdik Salı günü de mazbatamızı aldık. Durmak yok yola devam düşüncesiyle çalışmalarımıza ara vermeden hızla devam ediyoruz” diye konuştu.

ZİYARETLERİ UZUN TUTMAYACAĞIZ

Önümüzdeki hafta sonuna kadar hayırlı olsun ziyaretlerini kabul edeceklerini söyleyen Ceyhan, “Hayırlı olsun ziyaretlerini uzun süre tutmadan tüm kamuoyunun bizi tebrik ettiğini düşünüyoruz. Daha sonra hedef 2019 diyerek çalışmalara odaklanacağız. Yol haritamız oluşacak. İl Başkanı olarak yürütme kurulumuzu açıkladık ve standart yapmamız gerekenleri yapacağız. Tüm gücümüzü alanda Kocaeli Teşkilatı olarak tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

GÜZEL BİR EKİP OLDU

Bundan sonra iki ana işimiz var diyen Ceyhan, “İlçe danışma meclislerimize kongrelerimiz için ara vermiştik onları tamamlayacağız. Mart ayına kadar danışma meclisimizi ve ilçe beyanname toplantısını bitirmeyi planlıyoruz. İlçelerimizin beyanname toplantılarına da ara vermiştik bunları da tamamlayacağız. Yürütme kurulumuzu açıkladık. Geçmiş dönemden arkadaşlarımız var, siyaseten aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Gençleşmeyi, yenilenme ile sürece yön vermek adına böyle yaptık. Güzel bir ekip olduk. Başarılı bir il yönetimimiz var. 5’nci olağan kongremizde yaptığımız çalışmaları bir üst noktaya çıkartmaya çalışacağız” dedi.

GAZETECİYE HEDİYE

8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında konuşan Ceyhan, “7’sinde Kent Konseyimizin bir programı olacak. Biz kadınlarımıza anne, bir kız kardeş gibi şevkatli bir şekilde bakıyoruz. Kadınlarımızı müstesna bir noktada tutuyoruz. Kadınlara karşı yapılan tüm kabalığı, şiddeti kınıyoruz. İnanıyorum ki kadınıyla ve erkeğiyle 81 milyon tüm problemleri aşacağız” ifadelerini kullandı.Ceyhan basın açıklamasının sonunda gazeteci Furkan Çalışkan’a askere gideceği için kamuflaj hediye etti.

Dün 13:21 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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