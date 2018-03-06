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Dün 13:23 TSİ- Siyaset ( G : Dün 13:24 TSİ )

Türk İş’ten Ceyhan’a ziyaret

Türk İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfedarasyonu) İl Temsilcisi Yakup Yıldız, 25 Şubat’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen AKP 6’ncı il kongresinde, 2’nci dönemine giren Ceyhan’ı makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türk İş İl Temsilcisi Yakup Yıldız, 25 Şubat’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen AKP 6’ncı il kongresinde, 2’nci dönemine giren Ceyhan’ı makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Türk İş İl Temsilcisi Yakup Yıldız, “Hayırlı olsun diyerek nezaket ziyaretinde bulunduk. Başkanımızın yeni görevinde başarılar diliyoruz” dedi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “ 6’ncı olağan kongre için davet etmiştik ve aynı sıcaklıkta bizi ağırlamışlardı. Bugün de nezaket ziyereti çerçevsinde Türk İş’i ağırlamaktan memnunum. Tüm Türk İş ailesi ile bir araya gelerek konuları müzakere etme fırsatı yakaladık. Türk İş ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Dün 13:23 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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