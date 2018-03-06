AKP Kocaeli'de icra kurulu belli oldu!

Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla 25 Şubat’ta Yahya Kaptan Şehit Recep Topal Spor Salonu’nda AKP 6’ncı il kongresinde 2’nci dönemine giren İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, yeni il yönetim kurulunun görev dağılımını açıkladı. Yeni icra kurulu hakkında konuşan Ceyhan, “Yürütme kurulumuzu açıkladık. Geçmiş dönemden arkadaşlarımız var, siyaseten aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Gençleşme, yenilenme ile sürece yön vermek adına böyle yaptık. Güzel bir ekip olduk. Başarılı bir il yönetimimiz var. 5’nci olağan kongremizde yaptığımız çalışmaları bir üst noktaya çıkartmaya çalışacağız” dedi.
AKP Kocaeli İl Teşkilatı'nın yeni yürütme (icra)kurulu şu şekilde:
İl Başkanı: Şemsettin Ceyhan
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Abdullah Eryarsoy
Teşkilat Başkanı: Orhan Barış
Seçim İşleri Başkanı: Ahmet Berberoğlu
Tanıtım ve Medya Başkanı: Yakup Karaaslan
Dış İlişkiler Başkanı: Veli Haldız
Sosyal Politikalar Başkanı: Engin Koyun
Yerel Yönetimler Başkanı: Adnan Turan
Ekonomi İşleri Başkanı: Muharrem Top
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Zehra Bozkurt
İnsan Hakları Başkanı: Arif Aküzüm
Mali ve İdari İşler Başkanı: İshak Yıldırım
Çevre Şehir ve Kültür Başkanı: Oğuzhan Keleş
ARGE Başkanı: Mustafa Yıldıztekin
İl Sekreteri: Gülcan Kocabıyık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz