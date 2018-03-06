AKP Kocaeli'de icra kurulu belli oldu!

Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla 25 Şubat’ta Yahya Kaptan Şehit Recep Topal Spor Salonu’nda AKP 6’ncı il kongresinde 2’nci dönemine giren İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, yeni il yönetim kurulunun görev dağılımını açıkladı. Yeni icra kurulu hakkında konuşan Ceyhan, “Yürütme kurulumuzu açıkladık. Geçmiş dönemden arkadaşlarımız var, siyaseten aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Gençleşme, yenilenme ile sürece yön vermek adına böyle yaptık. Güzel bir ekip olduk. Başarılı bir il yönetimimiz var. 5’nci olağan kongremizde yaptığımız çalışmaları bir üst noktaya çıkartmaya çalışacağız” dedi.

AKP Kocaeli İl Teşkilatı'nın yeni yürütme (icra)kurulu şu şekilde:

İl Başkanı: Şemsettin Ceyhan

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Abdullah Eryarsoy

Teşkilat Başkanı: Orhan Barış

Seçim İşleri Başkanı: Ahmet Berberoğlu

Tanıtım ve Medya Başkanı: Yakup Karaaslan

Dış İlişkiler Başkanı: Veli Haldız

Sosyal Politikalar Başkanı: Engin Koyun

Yerel Yönetimler Başkanı: Adnan Turan

Ekonomi İşleri Başkanı: Muharrem Top

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Zehra Bozkurt

İnsan Hakları Başkanı: Arif Aküzüm

Mali ve İdari İşler Başkanı: İshak Yıldırım

Çevre Şehir ve Kültür Başkanı: Oğuzhan Keleş

ARGE Başkanı: Mustafa Yıldıztekin

İl Sekreteri: Gülcan Kocabıyık