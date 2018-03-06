Okul sporlarında sona doğru

Yarın da Derince’den Darıca’ya, Gebze’den Sarımeşe’ye kadar kentin dört bir yanında müsabakalar var. Futsal, basketbol, voleybol, futbol, badminton maçları kaçmaz…
İşte günün programı…
10:00
Y. Kız Er. Vol. 2L.
17 Ağustos S.S.
10:00
K.Er. Futbol
M.A. Kağıtçı St.
10:00
Y. Erkek Bask. 2L.
Gebze S.S.
10:00
G. Y. E. Bas. 2L.
K. Atatürk S.S.
10:00
K.Er. Futsal 2L.
H.İbrahim S.S.
10:00
G. Erkek Futsal 2L.
Dilovası S.S.
11:30
K. Kız Voleybol 2L.
Darıca Gençlik
10:00
Y. Erkek Futbol 2L.
D.N.Hatun St.
10:00
K. Y. Er. Futbol 2L.
Şekerpınar St.
10:00
Y. Erk.Futbol 2L.
Derince Suni Çim
11:00
Y. Erkek Bask. 2L.
Darıca S.S.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz