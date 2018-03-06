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Dün 13:37 TSİ- Spor ( G : Dün 13:41 TSİ )

Okul sporlarında sona doğru

Kocaeli Okullar Arası Spor Liglerinde, hızla sona doğru yol alınıyor.

BÜYÜT

Yarın da Derince’den Darıca’ya, Gebze’den Sarımeşe’ye kadar kentin dört bir yanında müsabakalar var. Futsal, basketbol, voleybol, futbol, badminton maçları kaçmaz…

İşte günün programı…

10:00

Y. Kız Er. Vol. 2L.

17 Ağustos S.S.

10:00

K.Er. Futbol

M.A. Kağıtçı St.

10:00

Y. Erkek Bask. 2L.

Gebze S.S.

10:00

G. Y. E. Bas. 2L.

K. Atatürk S.S.

10:00

K.Er. Futsal 2L.

H.İbrahim S.S.

10:00

G. Erkek Futsal 2L.

Dilovası S.S.

11:30

K. Kız Voleybol 2L.

Darıca Gençlik

10:00

Y. Erkek Futbol 2L.

D.N.Hatun St.

10:00

K. Y. Er. Futbol 2L.

Şekerpınar St.

10:00

Y. Erk.Futbol 2L.

Derince Suni Çim

11:00

Y. Erkek Bask. 2L.

Darıca S.S.

Dün 13:37 TSİ - Spor

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