Yarın günlerden basketin günü

İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki maçlarda, 19.00’da U-13 Erkekler Ligi’nde mücadele eden Özel Seymen Ortaokulu Spor Kulübü, Gölcük Belediyespor ile karşılaşacak. Hemen ardından 20.30’da ise Kocaeli İzmitspor, Gölcük US Basketbol ile boy ölçüşecek. Karamürsel Atatürk Spor Salonu’nda ise 19.00’da, U-13 Erkekler Ligi’ndeki ekipler Karamürsel Gençlik-DSİSpor, 20.30’da da U-16 Erkekler 2.Küme Basketbol Ligi’ndeki takımlar Karamürsel Gençlik-Dereköy Gazanfer Bilge Spor Kulübü’nün maçı var.