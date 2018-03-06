Yarın 2 final maçı 1 turnuva var!

Badmintonda küçük fena kapışacak
Kocaeli Badminton Küçükler İl Birinciliği yarın gerçekleşiyor. İzmit Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda organize edilen müsabakalar 9.00’da başlayacak.
Yüzme İl Birinciliği yarın Derince’de
Yıldızlar Yüzme Kocaeli İl Birinciliği de yarın yapılıyor. Derince’de yeni inşa edilen ve hizmete açılan Derince Yüzme Havuzu’ndaki müsabakalar 9.00’da başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.
Başiskele masatenisi seviyor
Başiskele İlçesi Masa Tenisi Turnuvası, yarın yine Başiskele Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Küçükler ve yıldızlar arasında düzenlenecek müsabakalarda, dereceye girenlere ödülleri törenle verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz