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Dün 13:41 TSİ- Spor ( G : Dün 13:45 TSİ )

Yarın 2 final maçı 1 turnuva var!

Yarın Kocaeli'de badmintonda bir final, yüzmede 1 final ve bir de masa tenisi turnuvası maçları oynanacak.

BÜYÜT

Badmintonda küçük fena kapışacak

Kocaeli Badminton Küçükler İl Birinciliği yarın gerçekleşiyor. İzmit Yahyakaptan’da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda organize edilen müsabakalar 9.00’da başlayacak.

Yüzme İl Birinciliği yarın Derince’de

Yıldızlar Yüzme Kocaeli İl Birinciliği de yarın yapılıyor. Derince’de yeni inşa edilen ve hizmete açılan Derince Yüzme Havuzu’ndaki müsabakalar 9.00’da başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.

Başiskele masatenisi seviyor

Başiskele İlçesi Masa Tenisi Turnuvası, yarın yine Başiskele Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Küçükler ve yıldızlar arasında düzenlenecek müsabakalarda, dereceye girenlere ödülleri törenle verilecek.

Dün 13:41 TSİ - Spor

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