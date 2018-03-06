Bugün de hentbolde bunlardan biri yaşanacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Kocaeli GHSK-Gebze GHSK yıldız erkek takımları, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak.
Dün 13:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 13:46 TSİ )
Kocaeli GHSK-Gebze GHSK
Liglerdeki takım sayısını artırmak için kurulan Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulüpleri, mücadelelerini değişik kategorilerde ve branşlarda sürdürüyor.
Dün 13:45 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz