Derince ve Gölcük’te yıldız voleybol parlıyor

Kocaeli Midi Voleybol Kızlar Ligi C Grubu’nda Yenikentspor C - Körfez Gençler Birliği A takımları boy ölçüşecek. Bu maç 18.30’da Derince Spor Salonu’nda oynanacak. Derince’deki ikinci maç ise saat 20.00’de başlayacak ve Yıldız Kızlar C Grubu’na ait bu maçta Yenikent A ile Derince GHSK A karşı karşıya gelecek. Aynı gruptaki bir başka maçta ise İhsaniyespor ile Kocaeli GHSK, Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda 19.00’da başlayacak maçta mücadele verecek.