Kocaeli Midi Voleybol Kızlar Ligi C Grubu’nda Yenikentspor C - Körfez Gençler Birliği A takımları boy ölçüşecek. Bu maç 18.30’da Derince Spor Salonu’nda oynanacak. Derince’deki ikinci maç ise saat 20.00’de başlayacak ve Yıldız Kızlar C Grubu’na ait bu maçta Yenikent A ile Derince GHSK A karşı karşıya gelecek. Aynı gruptaki bir başka maçta ise İhsaniyespor ile Kocaeli GHSK, Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda 19.00’da başlayacak maçta mücadele verecek.
Dün 13:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 13:47 TSİ )
Derince ve Gölcük’te yıldız voleybol parlıyor
Voleybolda yarın yıldız kızların heyecanı yaşanacak.
Dün 13:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz