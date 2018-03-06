Satrancı seviyoruz!

Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapılan ve “Geleceğe Hamle” adını taşıyan ödüllü turnuvaya Bilgievlerinde eğitim gören 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri katıldı. Turnuvada öğrencileri Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gençlik ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz, İl Hakem Kurulu As Başkanı ve Turnuva Gözlemcisi Ali Fuat Aydın ve veliler yalnız bırakmadı.

Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen turnuva 4 ayrı kategoriden oluştu. Her Bilgievi’nden 16 öğrencinin katıldığı turnuvada toplam 256 öğrenci yarıştı. Turnuva Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın yaptığı ilk hamle ile başladı. Tüm gün süren zorlu ve keyifli bir mücadeleye sahne olan turnuvada, Bilgievi öğrencileri satranç bilgileri ve yaptıkları hamlelerle beğeni topladı. Yarışma dört kategoride sınıf seviyelerine göre yapıldı. Her kategorinin birinci, ikinci, üçüncüleri belirlendi. Buna göre;

İŞTE ŞAMPİYONLAR:

1. VE 2. SINIF KATEGORİSİ:

1.Gazi Akçakoca Bilgievi Ceylin Kaldırımcı

2.G.B.Hayrettin Paşa Bilgievi Serdar Şenel

3.Der.Ertuğrul G.Bilgievi H.Semih Karataş

3. VE 4. SINIF KATEGORİSİ:

1.Derince E.Gazi Bilgievi Halil Maden

2.G.B.Hayrettin Paşa B.Evi E.Maruf Beker

3.Karamürsel Alp Bilgievi Uygar Yılmaz

BEŞİNCİ VE ALTINCI SINIFLAR KATEGORİSİ:

1.G.B. Hayrettin Paşa B.Evi Zeynep Çiftçi

2.Gazi Akçakoca Bilgievi Sinan Can Altay

3.Gazi Akçakoca Bilgievi Yiğit Bayraktar

7. VE 8. SINIFLAR KATEGORİSİ:

1.B.H. Paşa Bilgievi Utku Ege Uslu

2.B.H. Paşa Bilgievi Aybars Can Sevinç

3.G.Akçakoca Bilgievi Ahmet Kağan Altay