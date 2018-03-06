Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 13:48 TSİ- Spor ( G : Dün 13:53 TSİ )

Satrancı seviyoruz!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgievleri’nin düzenlediği Geleceğe Hamle Satranç Turnuvası hafta sonunda yapıldı. Oldukça zorlu mücadelelere sahne olan turnuvada bilgievi öğrencileri satranç bilgileri ve yaptıkları hamlelerle göz doldurdu…

Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapılan ve “Geleceğe Hamle” adını taşıyan ödüllü turnuvaya Bilgievlerinde eğitim gören 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri katıldı. Turnuvada öğrencileri Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gençlik ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Türkiye Satranç Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi Ahmet Açıkgöz, İl Hakem Kurulu As Başkanı ve Turnuva Gözlemcisi Ali Fuat Aydın ve veliler yalnız bırakmadı.

Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen turnuva 4 ayrı kategoriden oluştu. Her Bilgievi’nden 16 öğrencinin katıldığı turnuvada toplam 256 öğrenci yarıştı. Turnuva Başkan Vekili Zekeriya Özak’ın yaptığı ilk hamle ile başladı. Tüm gün süren zorlu ve keyifli bir mücadeleye sahne olan turnuvada, Bilgievi öğrencileri satranç bilgileri ve yaptıkları hamlelerle beğeni topladı. Yarışma dört kategoride sınıf seviyelerine göre yapıldı. Her kategorinin birinci, ikinci, üçüncüleri belirlendi. Buna göre;

İŞTE ŞAMPİYONLAR:

1. VE 2. SINIF KATEGORİSİ:

1.Gazi Akçakoca Bilgievi Ceylin Kaldırımcı

2.G.B.Hayrettin Paşa Bilgievi Serdar Şenel

3.Der.Ertuğrul G.Bilgievi H.Semih Karataş

3. VE 4. SINIF KATEGORİSİ:

1.Derince E.Gazi Bilgievi Halil Maden

2.G.B.Hayrettin Paşa B.Evi E.Maruf Beker

3.Karamürsel Alp Bilgievi Uygar Yılmaz

BEŞİNCİ VE ALTINCI SINIFLAR KATEGORİSİ:

1.G.B. Hayrettin Paşa B.Evi Zeynep Çiftçi

2.Gazi Akçakoca Bilgievi Sinan Can Altay

3.Gazi Akçakoca Bilgievi Yiğit Bayraktar

7. VE 8. SINIFLAR KATEGORİSİ:

1.B.H. Paşa Bilgievi Utku Ege Uslu

2.B.H. Paşa Bilgievi Aybars Can Sevinç

3.G.Akçakoca Bilgievi Ahmet Kağan Altay

Dün 13:48 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
2. Küme futbol’da çarşamba mesaisi mask
2. Küme futbol’da çarşamba mesaisi
Futbolcuların yükü ağır mask
Futbolcuların yükü ağır
Küçüklerde büyük final! mask
Küçüklerde büyük final!
Hem Beşiktaşlıyız hem Körfez'liyiz! mask
Hem Beşiktaşlıyız hem Körfez'liyiz!
Biz yendik Bahaddin Güneş gönderildi mask
Biz yendik Bahaddin Güneş gönderildi
Payasspor maçı öncesi savunmamız formda mask
Payasspor maçı öncesi savunmamız formda
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak mask
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı mask
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı
Asayiş uygulamasında bir ilk mask
Asayiş uygulamasında bir ilk

GALERİ

Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı mask
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi mask
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
5 katlı bina boşaltıldı! mask
5 katlı bina boşaltıldı!
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor mask
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular mask
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Kocaeli’de çatı katı yangını mask
Kocaeli’de çatı katı yangını
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR