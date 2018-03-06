Şampiyon Barbaros el üstünde!

Tüm rakiplerini yenerek eleyen, antrenörlüğünü Hasan Alemdar’ın yaptığı bu zafer sonrasında başarılı temsilcimiz ülkemizi, İsrail’de yapılacak Dünya Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazanmıştı. Bu şampiyonluk ilçede büyük bir sevinçle karşılanırken, takıma moral vermek amacıyla, Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda bir program düzenlendi. Programa Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Okul Müdürü Zeki Kalaç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şimşek, futbol takımı oyunları ve antrenör Hasan Alemdaroğlu, öğrenciler ve veliler katıldı.

RAHMETLİ ZEYNEP EROĞLU’NUN MADALYASINI ANNESİ ALDI

Sezon içerisinde, maç öncesinde fenalaşıp vefat eden Zeynep Eroğlu’nun fotoğrafı bulunan tişörtleri giyen kızlar, herkesi duygulandırdı. Öğrencilere madalyaları tek tek takılırken, Zeynep Eroğlu’nun madalyasını da annesi Nurgül Eroğlu aldı. Bu görüntü herkesi ağlattı. Ayrıca, bu başarıyı yakalayan öğrencilerin, üniversitelerin spor bilimleri fakültelerine sınavsız girebilecekleri gibi burslu okuyabilecekleri de açıklandı.

“BU BÜYÜK BAŞARIYI SAĞLAYAN ÖĞRENCİLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İlk konuşmayı okul müdürü Zeki Kalaç yaptı. Kalaç konuşmasında, “Bu büyük başarıyı yakalan kız futbol takımını kutlarken, herkese örnek olması dileğinde bulunuyorum. Gençlerin spora olan ilgisinin arttığında, kötü alışkanlıklardan uzak duracaktır. Öğrencilerimizi yetiştiren aileler başta olmak, üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye nezdinde bu büyük başarıyı yakalayan öğrencilerime de ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepsinin alınlarından öpüyorum” dedi.

“BU BÜYÜK BAŞARI BİZLERİ MUTLU ETTİ”

Kalaç’ın konuşması sonrasında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Şimşek de, öğrencilerimizin bu büyük başarısını kutlayan kısa bir konuşma yaptı ve sözü Başkan Mehmet Ellibeş’e bıraktı. Ellibeş konuşmasında şunları söyledi: Mutlu olmaya, gülmeye ihtiyaç duyduğumuz günleri ülke olarak yaşıyoruz. Tabii ki içimiz acıyor ve üzülüyoruz. Ülkemiz üzerine oynanan oyunlar oldukça fazla. Kahramanlarımız bu oyunları bozmak için mücadelesini veriyor. Birlik ve beraberlik içinde gönül gönüle vereceğimiz bu mücadele sonunda, zafer bizim olacaktır. Ben bu zor günlerde bizleri büyük başarısı ile mutlu eden öğrencilerimizi canı gönülden kutluyor, güçlü bir şekilde alkışlamanızı sizlerden istiyorum.

“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM”

Son konuşmayı ise Kaymakam Altıntaş yaptı. Altıntaş konuşmasında şu görüşlere yer verdi: Biz millet olarak geleceğe her zaman umutla bakmalıyız. Evet bugün ülkemizde sıkıntılar var. Bu sıkıntıların da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Öncelikle Afrin’de mücadele eden kahraman askerlerimize sevgi ve minnetlerimi iletiyor, şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Merhume Zeynep kızımıza da özellikle rahmet diliyorum. Bugün hepimizin övündüğü gurur duyduğu bir durum için buradayız. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdüğü ve bizleri gururlandırdığı için kendilerini kutluyor, başarıların devamını diliyor, emeği geçen herkese de teşekkürlerimi sunuyorum.