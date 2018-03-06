Biz yendik Bahaddin Güneş gönderildi

Ligde alınan başarısız sonuçlardan sonra Teknik Direktör Durmuş Ali Çolak ile yolların ayrılmasının ardından Osmaniyespor Futbol Kulübü Teknik Direktörlük görevine getirilen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de kardeşi olan Bahaddin Güneş, sezon sonuna kadar göreve getirilmişti.

Osmaniyespor Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik sorumlumuz Bahaddin Güneş ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi.