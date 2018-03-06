Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 14:02 TSİ- Spor ( G : Dün 14:05 TSİ )

Biz yendik Bahaddin Güneş gönderildi

Kocaelispor'un geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda 1-0 mağlup ettiği TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile yollarını ayırdı.

Ligde alınan başarısız sonuçlardan sonra Teknik Direktör Durmuş Ali Çolak ile yolların ayrılmasının ardından Osmaniyespor Futbol Kulübü Teknik Direktörlük görevine getirilen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de kardeşi olan Bahaddin Güneş, sezon sonuna kadar göreve getirilmişti.
Osmaniyespor Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik sorumlumuz Bahaddin Güneş ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Dün 14:02 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
2. Küme futbol’da çarşamba mesaisi mask
2. Küme futbol’da çarşamba mesaisi
Futbolcuların yükü ağır mask
Futbolcuların yükü ağır
Küçüklerde büyük final! mask
Küçüklerde büyük final!
Hem Beşiktaşlıyız hem Körfez'liyiz! mask
Hem Beşiktaşlıyız hem Körfez'liyiz!
Biz yendik Bahaddin Güneş gönderildi mask
Biz yendik Bahaddin Güneş gönderildi
Payasspor maçı öncesi savunmamız formda mask
Payasspor maçı öncesi savunmamız formda
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak mask
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı mask
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı
Asayiş uygulamasında bir ilk mask
Asayiş uygulamasında bir ilk

GALERİ

Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı mask
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi mask
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
5 katlı bina boşaltıldı! mask
5 katlı bina boşaltıldı!
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor mask
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular mask
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Kocaeli’de çatı katı yangını mask
Kocaeli’de çatı katı yangını
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR