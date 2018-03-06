Ligde alınan başarısız sonuçlardan sonra Teknik Direktör Durmuş Ali Çolak ile yolların ayrılmasının ardından Osmaniyespor Futbol Kulübü Teknik Direktörlük görevine getirilen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de kardeşi olan Bahaddin Güneş, sezon sonuna kadar göreve getirilmişti.
Osmaniyespor Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik sorumlumuz Bahaddin Güneş ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi.
Biz yendik Bahaddin Güneş gönderildi
Kocaelispor'un geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda 1-0 mağlup ettiği TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile yollarını ayırdı.
Ligde alınan başarısız sonuçlardan sonra Teknik Direktör Durmuş Ali Çolak ile yolların ayrılmasının ardından Osmaniyespor Futbol Kulübü Teknik Direktörlük görevine getirilen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de kardeşi olan Bahaddin Güneş, sezon sonuna kadar göreve getirilmişti.
Dün 14:02 TSİ - Spor
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