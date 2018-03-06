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Dün 14:07 TSİ- Asayiş ( G : Dün 16:02 TSİ )

Kız kardeşlerini kaçıran şahsı balta ile komaya sokan 4 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’dan evli olan kız kardeşlerini kaçıran şahsı, Darıca'da evinin kapısını kırdıkları balta ve demir sopalarla döverek ağır yaralayan 3 kardeş ile onlarla yardımcı olan 1 kişi Kocaeli’de gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da ikamet eden S.C. (26) isimli evli kadın, 15 Şubat günü iddiaya göre M.A.Ç. (31) isimli şahıs tarafından kaçırılarak Darıca İlçesine getirildi. Bir fırsat bularak akrabalarına ulaşan S.C isimli kadın, tutulduğu adresi ailesine bildirdi. Bunun üzerine S.C. isimli kadının ağabeyleri M.Ç. (31), H.Ç. (29) ve A.Ç. (33) ile arkadaşları olan S.Ç. (29) isimli şahıs 4 Mart günü Darıca İlçesinde kardeşlerini kaçıran şahısın evine geldi. Evin kapısını balta ve demir çubuklar ile kırıp içeri giren şahıslar daha sonra kardeşlerini kaçıran M.A.Ç isimli şahısı balta ve demir çubuklar ile öldüresiye dövdü. Şahıslar kaçırılan kardeşlerini de yanına aldıktan sonra olay yerinden ayrılırken çevrede sesleri duyan vatandaşların ihbarı ile olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekipleri geldi. Ağır yaralı olan M.A.Ç. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Asayiş Şube Ekipleri, şahısların kaçtığı aracı tespit ederek peşine düştü. Kaçan şahıslar Bolu ilinde yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün 14:07 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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