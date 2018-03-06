Payasspor maçı öncesi savunmamız formda

Fatih Adıgüzel: (Sağ bek) Kocaelispor’un uzun yıllar faydalanacağı Fatih forma içinde adeta yanıyor. Genç futbolcu Osmaniye maçında, ön libero ve stoperlerin de desteği ile güzel bir maç çıkardı. Bu sezon 25 maç ile takımın en çok maça çıkan 3 futbolcusundan birisi olan Fatih’in sağ bekteki yer garanti.

Kemalcan Aydemir: (Stoper)Kemalcan için 41 kere Maşallah demek lazım. İzmitli futbolcu Osmaniye maçının isimsiz kahramanıydı. Sadece rakip forvetleri tutmakla kalmadı, girdiği ters kademeler, hava toplarındaki hakimiyeti ve üstün gayreti ile sezonun kendisi adına en etkin futbolunu ortaya koydu.

Murat Başak: (Stoper) Sultanbeyli maçının ardından bu sezon ilk kez sahaya 11’de çıkan Kocaelispor Savunma Bakanı Murat Soner Başak tam zamanında geldi. Osmaniye’nin ele avuca sığmayan kanat oyuncuları ile iyi mücadele eden, Emrah Bedir’in sürekli kendini yere atması ile aldatılmaya çalışan Başak avlanmadı. Kısacası Başak’ın olmadığı bir savunma düşünülemez.

Ali Keten: (Her şey) Takımın çok yönlü ismi Ali Keten, Osmaniye maçında sol bekte forma giydi. Genel anlamda sırıtmadı. Ancak bağıra bağıra “Ben stoperim” der gibiydi. Bu sezon 23 maça çıkan Keten’in savunma ortasında rotasyona girmesi bekleniyor.

Kadir Öge: (Sol bek) Özellikle son 3 haftada çok toparladı. Beklediğimiz, istediğimiz, sürekli maçın içinde olan, duran toplardaki etkinliği artan Kadir geri döndü. Osmaniye maçında cezalıydı. Cezası bitti. Payas maçında sol bekte monte edilecek. Bakalım Galip Gündoğdu bu 5 futbolcudan hangi 4’ünü savunma hattına dizecek?