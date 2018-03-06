Hem Beşiktaşlıyız hem Körfez'liyiz!

Derneğin kurucu üyelerinden Özlem Konu, Beşiktaşlıların İstanbul’daki ziyaretleri hakkında bilgi verdi. Konu, konuyla ilgili olarak yazılı açıklamasında “İzmitli Yavru Kartallar, Şeref Turu ve Müze Gezisi’nde unutulmaz anlar yaşadık. Kartallar ile birlikte, bizim için çok önemli olan Şeref Turu ve Müze Gezimizi yaptık. Bu gezileri sık sık tekrarlayacağız. Bizler de aynı zamanda Kocaelisporluyuz” dedi.

Şeref Turu ve Müze Gezisi Katılım Listesi 1 Nurkan Karayel 2 Ercin Karayel 3 Altuğ İzgeç 4 Arda İzgeç 5 Özlem Konu 6 Hüseyin Okan 7 Didem Okan 8 Cengiz Okan 9 Sena Okan 10 Ela Okan 11 Fahri Balaban 12 Oktay Ok 13 Emirhan Ok 14 Aslı Aksoy 15 Umut Aksoy 16 Arya Aksoy 17 İbrahim Sırma 18 Zeynep Sırma 19 Kartal Sırma 20 İlter Dursun 21 Birol Büyüksivri 22 Onur Büyüksivri 23 Cenk Erdoğan 24 Erim Erdoğan 25 Ali Salkım 26 Demir Salkım 27 Engin Ölmez 28 D.Batu Ölmez