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Dün 14:35 TSİ- Spor ( G : Dün 14:39 TSİ )

Hem Beşiktaşlıyız hem Körfez'liyiz!

İzmit Beşiktaşlılar Derneği Yavru Kartalları, İstanbul’da önemli bir spor tarihi gezisi yaptı.

Derneğin kurucu üyelerinden Özlem Konu, Beşiktaşlıların İstanbul’daki ziyaretleri hakkında bilgi verdi. Konu, konuyla ilgili olarak yazılı açıklamasında “İzmitli Yavru Kartallar, Şeref Turu ve Müze Gezisi’nde unutulmaz anlar yaşadık. Kartallar ile birlikte, bizim için çok önemli olan Şeref Turu ve Müze Gezimizi yaptık. Bu gezileri sık sık tekrarlayacağız. Bizler de aynı zamanda Kocaelisporluyuz” dedi.

Şeref Turu ve Müze Gezisi Katılım Listesi

1

Nurkan Karayel

2

Ercin Karayel

3

Altuğ İzgeç

4

Arda İzgeç

5

Özlem Konu

6

Hüseyin Okan

7

Didem Okan

8

Cengiz Okan

9

Sena Okan

10

Ela Okan

11

Fahri Balaban

12

Oktay Ok

13

Emirhan Ok

14

Aslı Aksoy

15

Umut Aksoy

16

Arya Aksoy

17

İbrahim Sırma

18

Zeynep Sırma

19

Kartal Sırma

20

İlter Dursun

21

Birol Büyüksivri

22

Onur Büyüksivri

23

Cenk Erdoğan

24

Erim Erdoğan

25

Ali Salkım

26

Demir Salkım

27

Engin Ölmez

28

D.Batu Ölmez

Dün 14:35 TSİ - Spor

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