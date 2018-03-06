Hem Beşiktaşlıyız hem Körfez'liyiz!

Derneğin kurucu üyelerinden Özlem Konu, Beşiktaşlıların İstanbul’daki ziyaretleri hakkında bilgi verdi. Konu, konuyla ilgili olarak yazılı açıklamasında “İzmitli Yavru Kartallar, Şeref Turu ve Müze Gezisi’nde unutulmaz anlar yaşadık. Kartallar ile birlikte, bizim için çok önemli olan Şeref Turu ve Müze Gezimizi yaptık. Bu gezileri sık sık tekrarlayacağız. Bizler de aynı zamanda Kocaelisporluyuz” dedi.
|Şeref Turu ve Müze Gezisi Katılım Listesi
1
Nurkan Karayel
2
Ercin Karayel
3
Altuğ İzgeç
4
Arda İzgeç
5
Özlem Konu
6
Hüseyin Okan
7
Didem Okan
8
Cengiz Okan
9
Sena Okan
10
Ela Okan
11
Fahri Balaban
12
Oktay Ok
13
Emirhan Ok
14
Aslı Aksoy
15
Umut Aksoy
16
Arya Aksoy
17
İbrahim Sırma
18
Zeynep Sırma
19
Kartal Sırma
20
İlter Dursun
21
Birol Büyüksivri
22
Onur Büyüksivri
23
Cenk Erdoğan
24
Erim Erdoğan
25
Ali Salkım
26
Demir Salkım
27
Engin Ölmez
28
D.Batu Ölmez
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz