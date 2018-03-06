Kendileri için uygulanan programı yerine getiren Yeşil Siyahlılar, alt ve üst beden kaslarını iyice güçlendirdi. Bu arada bazı futbolcular antrenman harici spor salonunda bireysel olarak da çalışıyor çok kritik süreçte güçlü kalmaya devam ediyor.
Dün 14:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 14:40 TSİ )
Futbolcuların yükü ağır
Kocaelispor, cumartesi günkü Payasspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı ağırlık çalışmasıyla başladı.
Dün 14:38 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz