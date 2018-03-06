2. Küme futbol’da çarşamba mesaisi

B Grubu’nda Köseköy Ateş’in rakibi Yenişehir olacak. Arslanbey Stadı’ndaki zorlu maçı Tolga Güldibi yönetecek. Kocaeli Körfez ile Uzuntarla arasındaki maçının da skoru çok merak ediliyor. Vin-San’daki maçın hakemi Engin Uğur.

B K. ATEŞ YENİŞEHİR 19.15 ARSLANBEY E KÖRFEZ U.TARLA 19.15 VİNSAN SUNİ E İZMİT KALE İZMİT FK 19.00 CEPHANELİK B A.YENİKÖY K.YALI 19.15 Ş..KULAKSIZ D KÖRFEZ İ.B. Y. KAPTAN 19.15 ESENTEPE H B.KARAD. D.K. BAY. 19.00 BEYLİKBAĞI H D.M.O.GAZİ TÜRKELİ 19.00 M.OKTAY