2. Küme futbol’da çarşamba mesaisi

B Grubu’nda Köseköy Ateş’in rakibi Yenişehir olacak. Arslanbey Stadı’ndaki zorlu maçı Tolga Güldibi yönetecek. Kocaeli Körfez ile Uzuntarla arasındaki maçının da skoru çok merak ediliyor. Vin-San’daki maçın hakemi Engin Uğur.
B
K. ATEŞ
YENİŞEHİR
19.15
ARSLANBEY
E
KÖRFEZ
U.TARLA
19.15
VİNSAN SUNİ
E
İZMİT KALE
İZMİT FK
19.00
CEPHANELİK
B
A.YENİKÖY
K.YALI
19.15
Ş..KULAKSIZ
D
KÖRFEZ İ.B.
Y. KAPTAN
19.15
ESENTEPE
H
B.KARAD.
D.K. BAY.
19.00
BEYLİKBAĞI
H
D.M.O.GAZİ
TÜRKELİ
19.00
M.OKTAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz