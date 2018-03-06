11.00’deki maçta Şehit Selçuk Gökdağ O.O. ile Darıca 60.Yıl O.O. karşılaşacak. Bu maçtan önce, dünkü maçlarını kaybeden iki takım Adem Başoğlu O.O. ve Derince Sırrıpaşa O.O. üçüncülük maçında karşılaşacak.
Dün 14:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 14:44 TSİ )
Küçüklerde büyük final!
Kocaeli Küçük Erkekler Futbol Ligi’nde final maçı yarın Mehmet Ali Kağıtçı’da oynanacak.
Dün 14:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz