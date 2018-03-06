Küçüklerde büyük final!

11.00’deki maçta Şehit Selçuk Gökdağ O.O. ile Darıca 60.Yıl O.O. karşılaşacak. Bu maçtan önce, dünkü maçlarını kaybeden iki takım Adem Başoğlu O.O. ve Derince Sırrıpaşa O.O. üçüncülük maçında karşılaşacak.