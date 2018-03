Kadınlardan “Bir Kadın Değişir Dünya Değişir” paneli

TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kocaeli Sanayi Odasında ‘Bir Kadın Değişir Dünya Değişir’ konulu panel düzenlendi. Panele, Vali Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol, TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Baykal ve girişimci kadınlar katıldı. Panelin moderatörlüğünü Mukadder Doğanay yaparken panele konuşmacı olarak GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı, Gazeteci Şahin Mahmut Nurettin Şenemre, Aytaş İnşaat’ın sahibi İş Kadını Hatice Duysak katıldı.

Son bulmasını istiyoruz

Açılış konuşmasını yapan TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Baykal, “Kadın elinin değdiği her yerde bir güzellik, göz nurunun düştüğü ve emeğinin geçtiği her noktada bir derinlik bulunmaktadır. Her kadın bir başarı hikayesidir. Bugün modern toplamlarda denge unsuru olmakla birlikte üretimde ve yönetimde kilit bir rolü vardır. Toplumsal sorun niteliğinde olan kadına yönelik şiddet ve insan onurunu zedeleyen istismarın eşitsizliğin artık son bulası istiyoruz. Anne olarak hassas yüreklerimizin daha fazla burkulmasını istemiyoruz. Kadınlarımızın sosyal yaşama daha fazla katıldığı, öz saygı gördüğü tek bir canın bile incinmediği güzel yarınlar diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar gününüzü kutluyorum” dedi.

Erkekleri de anneler yetiştiriyor

Ardından konuşan Mukadder Doğanay, “Erkek çocuklarımızı Osmanlı’dan gelen alışkanlıklar ile farklı yetiştiriyoruz Yaptığımız araştırmalarda şiddete meyilli olan erkekler mutlaka babalarının annelerini döven erkekler olduğunu görüyoruz. Anneyi eğitirsek anne haklarını bilirse kadına şiddet azalacaktır. Lütfen çevremizdekilere ayrımsızca evlat yetiştirmeyi öğretelim. Çünkü toplumun kökü kadındır. Şiddete meyilli olan erkekleri de anneler yetiştiriyor. Sizden ricam çevrenizi bu konuda eğitmeniz” diye konuştu.

Aileyi kadınlar yönetiyor

GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı, “Aileyi gerçekten kadınlar yönetiyor. Elimden geldiğince evlatlarıma örnek olmaya çalışıyorum. Suçu babalara atmayalım. Kız çocukları biraz daha babaya, erkek çocukları anneye bakıyor. Biz kadınlar ülkenin geleceği için çok önemliyiz. Kadınlar çalışma hayatında zorluklarla karşılaşıyorlar ki bu özel günün farkındalığını yapıyoruz. Dünyadaki değişim hızı çok korkunç. Önemli olan eşit haklara sahip olmaktır. Böylece herkes daha mutlu olacaktır. İş hayatında kadınlara çok ihtiyaç var. Her şeyi organize edebilecek güze sahibiz. Başar dediğimiz şey yaptığımız işi en iyi ve en doğru şekilde yapmaktır” ifadelerini kullandı.

İstihdam hayatında kadının yeri çok önemli

Karadayı, “Şu an buradaysam annem sayesindedir. Koşulsuz seviyor beni. Onu üzmemek için hep en iyisini yaptım. Size düşen çocuklarınızı koşulsuz sevmeniz. Kadının iş hayatına atılması öz saygı açısından çok önemli. 2015 yılında Türkiye’de çalışma hayatına atılan kadınların sayısı yüzde 31.4’tür. İstihdam hayatında kadının yeri çok önemli. Kadınların işveren olarak iyi hayatında olması çok önemli. Girişimcilik ruhunu köreltmemek lazım. Aslında çok önemli bir iş yapıyoruz. Topluma birey yetiştiriyoruz. Evdeki hanımlar aslında çok ciddi işe sahip. Kadınların çalışma hayatında olması ülkenin ekonomisini ciddi anlamda yükseltir. Başarı bir koltuğa oturmak değildir, iyi bir meslek sahibi olmak değildir. Başarı yaptığınız işi en doğru ve en iyi yapmaktır” dedi.

Siyasi alanda sorumluluk almalıdırlar

Gazeteci Nurettin Şenemre, ise “Kadın erkek Allah katında eşittir. Kadını ön plana çıkaran Allah, onu dünyanın odak noktasına koyarak erkekle eşit olarak yaratmıştır. 50 kadın vekilimiz ya var ya yok. Kadınlar siyasette ne yapıyor. İktidar partisi bu gücünü koruyorsa yüzde 100 kadınlara borçludur. Öncelikle siyasi alanda erkeklerle yarı yarıya sorumluluk almalı. Yoksa çağdaş toplumlar seviyesine yükselmemiz mümkün değil. Milletvekili olacaksınız, belediye meclis üyesi, belediye başkanı olacaksınız. TOBB’un başkanı neden bir kadın olması. Bunu yapan ülkeler dünyaya her zaman damgalarını vurdular” dedi.