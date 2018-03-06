Evlere dadanan hırsızlardan biri polise yakalandı

İzmit Yahya Kaptan Mahallesinde 7 Şubat günü 3 ayrı evden hırsızlık olayı meydana geldi. Ev sahiplerinin ihbarı ile olay yerine gelen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, çevrede bulunan MOBESE, PTS ve güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde, şahısların 3 kişi olduklarını, evlere girmeden kapı zillerini çalarak evde kimsenin olup olmadığını kontrol ettikleri, boş olduğunu tespit ettikleri evin karşında bulunan komşu dairelerinin kapı deliğini görünmemek için kapattıktan sonra sessizce kapı göbeklerini kırarak hırsızlık yaptığını tespit etti.

2 kişi aranıyor

Yapılan incelemede şahısların olayda kullandığı ve kiralık olduğu öğrenilen araç takibe alındı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, takip ettikleri aracı İstanbul Güngören’de düzenledikleri operasyon ile durdurdu. Araçta olayın zanlısı olan ve 10 ayrı suçtan sabıkalı S.C. (20) isimli şüpheli yakalandı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen ve işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, evlerden S.C. ile birlikte 1 adet telefon, 1 adet altın kolye, 9 adet çeyrek altın, 2 gram altın, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 adet araba anahtarı çaldıkları belirlenen diğer 2 şahısın ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.