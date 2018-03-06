MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık olağan basın açıklamasını il binasında gerçekleştirdi. Ünlü’nün hedefinde İYİ Parti vardı. Basın açıklamasını baştan sona kadar İYİ Parti’ye ayıran Ünlü, sosyal medyada “Devlet Bahçeli’ye kızıp, Meral’e destek verenlerin… Devlete kızıp, dağa çıkan PKK’lıdan hiçbir farkı yoktur” paylaşımına tepki gelmesi ve İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman’ın parti olarak Ünlü’ye dava açacaklarını söylemesi üzerine, “MHP olarak doğruları söylemeye devam edeceğiz. FETÖ ve PKK ile aynı yolda yürürseniz bizde bu tespiti yaparız. Hoşunuza gitmedi diye özür mi dileyeceğiz” dedi.

İYİ PARTİ UMDUĞUNU BULAMAMIŞTIR

Haftalık olağan basın açıklamasında İYİ Parti’yi hedef alan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Biz MHP olarak Türkiye’de birliğin ve beraberliğin teminatı olmaya devam edeceğiz. Davasını bırakıp gidenlerin sonunun ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. Liderimizin ön görülü sahip bir tutumu herkes bilmektedir. FETÖ’ye ilk rest çeken lider Devlet Bahçeli’dir bizim liderimiz aldanmamış ve aldatmamıştır. Bu durumu bazıları yedirememiş iktidar olalım da nasıl olursa olsun düşüncesine sahiptirler. Bu düşünceye sahip olanlar parti kurmuşlardır. Kurabilirler fakat ideolojisi ne olduğu belli olmayan İYİ Parti umduğunu bulamamıştır. İYİ Parti yöneticileri bu süreçte saldırganlaşmış, agresifleşmiş ve yapacağını bilmez hale gelmiştir. Bununla yetinmeyen İYİ Parti yöneticileri genel başkanımızın hasta yatağından kalkamamasını bile açıkça dile getirmişlerdir” ifadelerinde bulundu.

MESELE İKTİDAR OLMAK DEĞİL

Konuşmalarına devam eden Ünlü, “Tüm bunlara rağmen biz doğru bildiğimiz yolda devam ederek çalışmalarımızı sürdürdük. Dün iktidar olmamakla bizi suçlayan bugünde fazla iktidar olmakla bizi eleştirmeye çalışmaktadırlar. Mesele bunların hiç birisi değildir. Mesele iktidar olmakta değildir. Bizim meselimiz tekdir. Bizim davamız bellidir. Bizim durduğumuz yer 49 yıldır bellidir. Siyasi zigzaglarla yolunu kaybedenler bunu anlayamaz” şeklinde konuştu.

TEMİZ SU MİLLİ İTTİFAK, ZEHİRLİ SU CÜMBÜŞ İTTİFAKI

Ünlü yaptığı açıklamada önündeki iki su bardağını gösterdi ve örneklem yöntemiyle temiz su-zehirli su açıklaması yaptı. Ünlü, “Siz millisiniz de biz milli değil miyiz diyorlar. Şimdi önümde iki bardakta su var. İkisi de temiz. Fakat bu bardaklardan birine zehir atarsanız sulardan biri zehirli olur. Temiz su milli ittifak, zehirli su cümbüş ittifakıdır. Bizde MHP olarak temiz suyu hakkımızla içiyoruz” diyerek önündeki temiz suyu içti.

HOŞUNUZA GİTMEDİ DİYE ÖZÜR MÜ DİLEYECEĞİZ?

Ünlü konuşmalarının devamında sosyal medya hesabında paylaştığı gönderiyle ilgili olarak, “Şimdi sosyal medyada paylaştığımız bir gönderi var. Sonra ne olmuş, sözüm ona ortalık karışmış. Paralı askerler, klavye kabadayıları görevlerini yapmışlar. Ne olacak şimdi? Sizin hoşunuza gitmedi diye özür mü dileyeceğiz? Vazmıgeçeceğiz doğruları söylemekten? Siz mi karar vereceksiniz bu hareketin 49 yıllık doğrularına? Türkiye güçlü bir ülkedir ve emperyalistlerin oyununu bozacaktır. Ve diyoruz ki gelin PKK’nın pantolonunu giymişlerle aynı safta olmayın. Millet olarak güçlü ve kararlı Cumhur İttifakı’na vereceğimiz destekle tüm dünyaya gücümüzü göstereceğimiz günler yakındır” dedi.

MHP OLARAK DOĞRU SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

İYİ Parti İl Başkanlığı’nın kendisine dava açacağı yönünde sorulan soruya ise Ünlü, “Biz şunu söyleriz. Tabi demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Herkes demokratik yolları deneyebilir. Biz onları yok sayarak sizler HDP onurumuzdur diyeni parti kurucusu yaparsanız, sizler HDP’nin seçim şarkılarını yapan kişiye görev verirseniz. Sizler toplantılarınızı HDP’lilerle yaparsanız. Sizler Afrin operasyonu için HDP ağızıyla konuşursanız. Siz FETÖ ve PKK ile aynı yolda yürürseniz bizde bu tespitleri yaparız. MHP olarak doğruları söylemeye devam ederiz” diyerek sözlerine son verdi.