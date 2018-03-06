"Su" yalanını dikkate almayın! Güvenle içebilirsiniz...

Bir sivil toplum kuruluşu olan Sağlık ve Gıda Hareketi, beş yıl önce hazırladığı içme suyu raporu 14’üncü kez güncelledi. Su markalarını kalite ve sağlık derecelerine göre puanlayan bu raporu Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda yalanlamıştı.

YALANI CEZMİ ÇİÇEK ORTAYA ÇIKARDI

Kalitesi Bakanlıkça tescillenmiş kimi su markalarını alt sıralara, daha önce fabrikaları Bakanlıkça kapatılan su markalarını ise en ön sıralara taşınan raporda Gıda Hareketi’nin raporunu bilimsel bir veriye dayandırılmadığını Kocaeli’den dünyaya açılan Gürpınar ve Yuvacık su markalarının sahibi Cezmi Çiçek ortaya çıkardı.

ÖNEMLİ MARKALAR EN ALTLARA ATILDI

Gölcük’te üretim fabrikası bulunan Gürpınar Su’nun kalitesi bilinmekte iken Gıda Hareketi, Gürpınar’ı puanlamada 153. sıraya yerleştirdi ancak aynı fabrikada üretilen ve sadece ambalajı farklı olan KİPA Su’yu 10. sıraya taşıdı. Yani su aynı, şişelere basılan fabrika aynı ancak puanlama çok farklı, sıralamada arada 143 firma mevcut. Yine içilmesi sakıncalı sular listesinde yer aldığı için kapatılan ve sonrasında istenilenleri uygulayıp tekrar açılan Sakarya’da üretilen su markası ise birinci sırada yer alırken Hayat Su, Damla Su gibi önemli markalar en altlara atıldı.

BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı raporun ilk kez yayınlandığı 2013'te şu açıklamayı yapmıştı: “Söz konusu rapor Bakanlığımızca da incelendi; verilerin kaynağı, analiz metodu, analizi yapanların yetkinliği, laboratuvar koşulları ve benzeri değerlendirildiğinde raporun bilimsel bir dayanaktan yoksun olduğu görülmüştür. Bilimselliği tartışmalı bir rapora dayanılarak haksız yere kamuoyunda infial uyandırmaya çalışmak etik bir davranış değildir.”

"BAKANLIK AFFETMEZ"

Daha önce Sağlık Bakanlığının bu açıklamasına rağmen hala bu kuruluşun geçmişe dayalı raporlarını güncelleyip sunmasına Gürpınar Su’nun ortağı Cezmi Çiçek, tepki göstererek "2009 yılının şubat ayına dayandığı söylenen bir rapor üzerinden bizi 153. sıraya, yine bizim ürettiğimiz KİPA suyu ise 10. sıraya koymuşlar. Sakarya Geyve’de üretilen Buzdağı Su’nun fabrikası Bakanlık tarafından yıllar önce kapatılıp sonradan gerekli sıkıntılar giderilince tekrar açıldığı halde bu markayı birinci sıraya taşımışlar. Sağlık Bakanlığının hiç affı olmaz bu konularda, bir tane bozuk su bulsun fabrikayı kapatır. Yani bu kuruluş, kafasına göre bir analiz yapmadan, sadece bir rapor bulup kafasına göre puanlama yaparak markaları karalamakta" dedi.