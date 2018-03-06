Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 15:20 TSİ- Asayiş ( G : Dün 15:21 TSİ )

Aranan 4 kişi uygulamada yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda aranan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla, değişik zamanlarda gerçekleştirilen huzur uygulamaları aralıksız sürüyor. Son 1 haftada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğünün koordinesinde, 3 ayrı uygulama gerçekleştirildi. Bu kapsamda İzmit İlçesinde düzenlenen ‘İyi Eğlenceler’ uygulamasında 2 iş yerinde 62 şahıs kontrol edildi. 1 iş yerine canlı müzik saatlerine uyulmamasından dolayı idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Gebze, Darıca, Gölcük, İzmit ve Karamürsel ilçelerinde bulunan 7 ayrı semt pazarında, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilçe emniyet müdürlüklerinin de katılımı ile gerçekleştirilen ‘ Hayırlı Pazarlar’ uygulamasında, 464 şahıs sorgulanırken, 41 araç kontrol edildi. Uygulamada 4 aranan şahıs yakalandı. Öte yandan Parklarda meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla Asayiş Şube Yunus Timleri, Mobil Park, Narkotik Motorize timleri, Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin, katılımı ile Başiskele ve Kartepe ilçelerinde bulunan parklarda ‘‘Parklar Berkemal” adı altında uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda 12 park ve 34 şahıs sorgulandı.

Dün 15:20 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Necati Günaltay vefat etti mask
Necati Günaltay vefat etti
Engelli fabrika çalışanı kalbine yenildi mask
Engelli fabrika çalışanı kalbine yenildi
İzmit'te heyelan! mask
İzmit'te heyelan!
Asayiş uygulamasında bir ilk mask
Asayiş uygulamasında bir ilk
19 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı mask
19 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı
Alkollü sürücü direğe saplandı:1 yaralı mask
Alkollü sürücü direğe saplandı:1 yaralı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak mask
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı mask
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı
Asayiş uygulamasında bir ilk mask
Asayiş uygulamasında bir ilk

GALERİ

Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı mask
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi mask
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
5 katlı bina boşaltıldı! mask
5 katlı bina boşaltıldı!
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor mask
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular mask
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Kocaeli’de çatı katı yangını mask
Kocaeli’de çatı katı yangını
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR