Aranan 4 kişi uygulamada yakalandı

Vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla, değişik zamanlarda gerçekleştirilen huzur uygulamaları aralıksız sürüyor. Son 1 haftada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğünün koordinesinde, 3 ayrı uygulama gerçekleştirildi. Bu kapsamda İzmit İlçesinde düzenlenen ‘İyi Eğlenceler’ uygulamasında 2 iş yerinde 62 şahıs kontrol edildi. 1 iş yerine canlı müzik saatlerine uyulmamasından dolayı idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Gebze, Darıca, Gölcük, İzmit ve Karamürsel ilçelerinde bulunan 7 ayrı semt pazarında, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilçe emniyet müdürlüklerinin de katılımı ile gerçekleştirilen ‘ Hayırlı Pazarlar’ uygulamasında, 464 şahıs sorgulanırken, 41 araç kontrol edildi. Uygulamada 4 aranan şahıs yakalandı. Öte yandan Parklarda meydana gelebilecek asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla Asayiş Şube Yunus Timleri, Mobil Park, Narkotik Motorize timleri, Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerinin, katılımı ile Başiskele ve Kartepe ilçelerinde bulunan parklarda ‘‘Parklar Berkemal” adı altında uygulamalar yapıldı. Uygulamalarda 12 park ve 34 şahıs sorgulandı.