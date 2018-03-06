Uygulamada 4 kişi gözaltına alındı

İzmit Yürüyüş yolu üzerinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen E.Y isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 12 adet mermi, ayrıca bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Tren Garı bölgesinde ise hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gece saatlerinde eski İstanbul yolu mevkiinde durumlarından şüphelenilerek kontrol edilen M.Y. ve B.Ç. isimli şahıslarda yapılan aramada 3 fişek halinde esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar yakalanarak gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine getirildi.