Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Dün 15:20 TSİ- Asayiş ( G : Dün 15:21 TSİ )

Uygulamada 4 kişi gözaltına alındı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motorize Yunus Timlerince gün içerisinde ara sokaklar, kapalı açık alanlar ile birlikte piknik ve mesire alanlarında yapılan uygulama ve kontrollerde şüpheli 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İzmit Yürüyüş yolu üzerinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen E.Y isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 12 adet mermi, ayrıca bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Tren Garı bölgesinde ise hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gece saatlerinde eski İstanbul yolu mevkiinde durumlarından şüphelenilerek kontrol edilen M.Y. ve B.Ç. isimli şahıslarda yapılan aramada 3 fişek halinde esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar yakalanarak gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine getirildi.

Dün 15:20 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Necati Günaltay vefat etti mask
Necati Günaltay vefat etti
Engelli fabrika çalışanı kalbine yenildi mask
Engelli fabrika çalışanı kalbine yenildi
İzmit'te heyelan! mask
İzmit'te heyelan!
Asayiş uygulamasında bir ilk mask
Asayiş uygulamasında bir ilk
19 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı mask
19 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı
Alkollü sürücü direğe saplandı:1 yaralı mask
Alkollü sürücü direğe saplandı:1 yaralı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak mask
Meteoroloji uyardı! Fena bastıracak
Kalbine sıkarak intihar etti! mask
Kalbine sıkarak intihar etti!
Hükümetten 80 milyona müjde! mask
Hükümetten 80 milyona müjde!
Kendini tavana zincirle astı! mask
Kendini tavana zincirle astı!
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı mask
Muharrem İnce, Uzuner'in düğününe katıldı
Asayiş uygulamasında bir ilk mask
Asayiş uygulamasında bir ilk

GALERİ

Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı mask
Kapıları kırarak içeri giren hırsızlar kameralara yakalandı
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi mask
Maketi gerçek sandı, ceza yememek için 1,5 saat bekledi
5 katlı bina boşaltıldı! mask
5 katlı bina boşaltıldı!
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor mask
Oyun oynarken 4 metreden düşen Taha 7 yıldır yatağa bağlı yaşıyor
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular mask
Köpeği otomobile bağlayıp kilometrelerce koşturdular
Kocaeli’de çatı katı yangını mask
Kocaeli’de çatı katı yangını
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR