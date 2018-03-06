İzmit Yürüyüş yolu üzerinde durumundan şüphelenilerek kontrol edilen E.Y isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 12 adet mermi, ayrıca bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Tren Garı bölgesinde ise hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gece saatlerinde eski İstanbul yolu mevkiinde durumlarından şüphelenilerek kontrol edilen M.Y. ve B.Ç. isimli şahıslarda yapılan aramada 3 fişek halinde esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar yakalanarak gerekli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine getirildi.
Dün 15:20 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Dün 15:21 TSİ )
Uygulamada 4 kişi gözaltına alındı
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motorize Yunus Timlerince gün içerisinde ara sokaklar, kapalı açık alanlar ile birlikte piknik ve mesire alanlarında yapılan uygulama ve kontrollerde şüpheli 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Dün 15:20 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz