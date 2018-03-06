Gençer: Başiskele için önemli projelerimiz var

CHPBaşiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin ve yönetim kurulu üyeleri İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.Demokrasilerde siyasi partilerin önemini vurgulayan Başkan İrfan Keskin “Sayın Gençer ve yönetimini tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

“KOMİSYONLARIMIZ ÇALIŞIYOR”

Partisinin ilke hedeflerine değinen İYİ Parti Başiskele İlçe Başkanı Şaban Gençerde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Komisyonlarımız çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Başiskele için çok önemli projelerimiz var” şeklinde konuştu. Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.