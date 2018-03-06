Akça Koca Platformu’ndan Dr. Özen için kutlama

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Dr. unvanını alan Akça Koca Kültür Platformu yönetim kurulu üyesi Yunus Özen için İstanbul Beykoz Kanlıca Mahallesi’ndeki Mihrabat Korusunda kutlama tertiplendi. Kutlamada konuşan Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, “Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Yunus Özen’i tebrik ederim. Diğer akademik aşamaları da başarı ile geçip bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmasını dilerim” dedi.